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'राम जन्मभूमि पर फैसले से दुखी थी', बोलीं स्वरा भास्कर, शाहरुख-सलमान को मैसेज कर मांगी थी माफी

स्वरा भास्कर फिर से चर्चा मे हैं. एक वायरल वीडियो में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के राम मंदिर फैसले पर असहमति जताई. ये भी कहा कि उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों से माफी मांगी थी.

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स्वरा भास्कर ने ये क्या कहा? (Photo: Instagram/reallyswara)
स्वरा भास्कर ने ये क्या कहा? (Photo: Instagram/reallyswara)

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस हैं. इंटरनेट पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर के खिलाफ बात की है. स्वरा ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले पर अहसमति और निराशा जताई है. उन्होंने बताया कि फैसले के बाद अपने मुस्लिम दोस्तों को मैसेज कर माफी मांगी थी.

स्वरा ने फिर दिया विवादित बयान

वायरल वीडियो में स्वरा भास्कर कहती हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर जब फैसला आया तो मैं काफी दुखी थी. मैं इतनी नाराज थी कि सोचने लगी ये क्या देश है. मुझे लगा वो फैसला अनफेयर था. मेरे फोन बुक में जितने भी मुस्लिम थे, सबको मैसेज किया था. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर फहाद अहमद को मैंने मैसेज कर माफी मांगी थी. मैं एक हिंदू होने के नाते अपने जान पहचान के उन सभी मुस्लिम लोगों को बताना चाहती थी कि मैं सॉरी फील कर रही हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मैं शर्मिंदा हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं.

ट्रोल्स के निशाने पर स्वरा भास्कर 

स्वरा का ये बयान जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. कईयों ने सीताराम के जयकारे लगाए. शख्स ने लिखा- क्या इन्हें इतिहास नहीं पता है. लोग पता नहीं क्यों स्वरा को इतनी अटेंशन देते हैं. यूजर्स का ये भी कहना है कि स्वरा को पॉडकास्ट में बुलाया क्यों जाता है. लोग स्वरा को फहाद संग इंटरफेथ मैरिज को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं.

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ट्रोलिंग के बीच स्वरा के समर्थकों के कमेंट्स भी देखने को मिले. वो स्वरा भास्कर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सपोर्ट करते दिखे. उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपने विचार रखने का हक है.

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी. जब ये फैसला आया था उस वक्त भी एक्ट्रेस ने इसपर शंका जताई थी. उन्होंने न्याय व्यवस्था और संविधान में सवाल खड़े किए थे. उनके बयान से आहत होकर एक वकील ने एक्ट्रेस के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की थी. हालांकि अटॉर्नी जनरल ने इस पर असहमति जताई थी.

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