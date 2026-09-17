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गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा, स्कूल जा रही बच्चों से भरी वैन पलटी, सभी सुरक्षित

गाजियाबाद में सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने निकली निजी वैन पलट गई. सेन चौक के पास अचानक बिगड़ा संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा होते होते टल गया. वैन में 4 बच्चे भी सवार थे, हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में बच्चे और ड्राइवर सभी सुरक्षित है.

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सेन चौक के पास पलटी स्कूल की वैन (Photo-Screen Grab)
सेन चौक के पास पलटी स्कूल की वैन (Photo-Screen Grab)

यूपी में गाजियाबाद के प्रताप विहार में गुरुवार सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन पलट गई. यह हादसा सेन चौक के पास करीब 7:30 बजे हुआ. वैन में डीएवी स्कूल जाने वाले चार बच्चे सवार थे. गनीमत रही कि पूरी वैन पलटने के बाद भी किसी बच्चे को चोट नहीं आई. हादसे के बाद बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया और उनके परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया.

जानकारी के मुताबिक, 35 साल का पल्लव वैन नंबर DL 12 CJ 8912 चला रहा था. जो कि बाईपास, थाना क्रॉसिंग का रहने वाला है. सुबह वह प्रताप विहार स्थित डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले चार बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकला था.

सेन चौक के पास पहुंचते ही अचानक वैन का बैलेंस बिगड़ गया. इससे पहले की चालक कुछ संभाल पाता, वैन सड़क पर पलट गई. हादसा होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई. सबसे पहले लोगों का ध्यान वैन में सवार बच्चों की तरफ गया.

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यह भी पढ़ें: कानपुर में बाइक सहित गड्ढे में चला गया डिलीवरी बॉय, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुआ हादसा

हादसे के बाद बच्चों को पहुंचाया स्कूल

वैन में सवार चारों बच्चों की उम्र करीब 13 से 14 साल बताई गई है. राहत की बात रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी.सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में उन्हें स्कूल पहुंचाया गया. बच्चों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने के बाद राहत की सांस ली.

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जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुई वैन डीएवी स्कूल की अधिकृत वैन नहीं थी. बच्चों के परिजनों ने आपस में मिलकर उन्हें स्कूल लाने-ले जाने के लिए इस निजी वैन की व्यवस्था की थी. फिलहाल हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. चारों बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें स्कूल पहुंचा दिया गया है.

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