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ठाणे में 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का आरोप, 85 साल का पड़ोसी गिरफ्तार

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में 85 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है. मां की शिकायत पर पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली टाउनशिप में चार साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 85 साल के एक बुजुर्ग पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है. घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. वहीं, उसकी मां घर के अंदर घरेलू कामकाज में व्यस्त थी.

पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर बुला लिया. बच्ची के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर आरोपी उसे अपने घर के अंदर ले गया. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि वहां उसने बच्ची के साथ अनुचित हरकत की. घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

बच्ची के कुछ देर तक नजर नहीं आने पर उसकी मां ने उसे आसपास तलाश करना शुरू किया. इसी दौरान वह आरोपी के घर पहुंची, जहां बच्ची मौजूद थी. मां ने बच्ची को आरोपी के घर से बाहर निकाला. इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की.

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पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां ने डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत कार्रवाई की है. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) के साथ-साथ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 8 लगाई है. पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में लागू होता है. पुलिस ने शिकायत और एफआईआर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है.

पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आगे की जांच जारी है.

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