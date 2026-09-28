दिल्ली की ठंडक पर मत जाइए, कल के बाद मौसम फिर दिखाएगा अपना दूसरा रंग, जानिए क्या है वजह

दिल्ली-NCR के मौसम में पिछले दो-तीन दिनों से अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है. हालांकि यह बदला हुआ मौसम लंबे समय तक रहने वाला नहीं है. मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडक का दौर फिलहाल कल तक ही रहने की संभावना है.

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इसके बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यानी अभी दिल्ली-NCR में जो ठंडक महसूस हो रही है, उसे स्थायी तौर पर ठंड की शुरुआत नहीं माना जा सकता. आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है.

मौसम में अचानक आए इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी से उठे डीप डिप्रेशन या डीप प्रेशर का असर बताया गया है. यह सिस्टम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है. इसके प्रभाव से पिछले दो-तीन दिनों के दौरान दिल्ली-NCR समेत मैदानी इलाकों के मौसम में बदलाव देखने को मिला है. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में हुई बारिश और बर्फबारी का असर भी मैदानी इलाकों के मौसम पर पड़ा है. पहाड़ी राज्यों में इस दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था. इसके कारण वहां मौसम में बदलाव देखने को मिला और उसका असर मैदानी इलाकों तक भी पहुंचा.

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पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक

हालांकि आने वाले दिनों में फिलहाल कोई नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है. ऐसे में पहाड़ी राज्यों के मौसम में भी धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका असर आगे चलकर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है. अगर मानसून की स्थिति की बात करें तो देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं. इसी वजह से अलग-अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है. हालांकि राजस्थान और दिल्ली-NCR से मानसून की विदाई हो चुकी है.

वहीं देश के कुछ अन्य राज्यों में अभी मानसून की वापसी की प्रक्रिया जारी है. यानी पूरे देश से मानसून की विदाई अभी एक साथ नहीं हुई है. अलग-अलग इलाकों में इसकी स्थिति अलग है और कुछ हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है. दिल्ली-NCR के लोगों के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मिली ठंडक को मौसम में स्थायी बदलाव नहीं माना जा सकता. बारिश के कारण तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है.

तापमान बढ़ने के बाद फिर दिखेगा बदलाव

मौसम में यह बदलाव एक बार फिर साफ कर रहा है कि मानसून की विदाई के बाद भी दिल्ली-NCR में मौसम तुरंत एक जैसा नहीं रहता. अलग-अलग मौसमी सिस्टम और पहाड़ी इलाकों की गतिविधियों का असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ सकता है. फिलहाल दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडक का यह दौर कल तक रहने की संभावना है. इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है. आगे चलकर मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए मौजूदा ठंडक को सर्दियों की स्थायी शुरुआत मानना सही नहीं होगा.

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