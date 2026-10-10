'वो भारत के जैकी चैन जैसे हैं', बॉलीवुड के हीरो का मुरीद हुआ हॉलीवुड, बताया- दुनिया का सबसे हैंडसम एक्टर

विद्युत जामवाल बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में मशहूर हैं. फोर्स, कमांडो- इन फिल्मों के जरिए उन्होंने एक्शन का लेवल हिंदी सिनेमा में ऊपर ले जाने का काम किया. अब वो अपना एक्शन अवतार लेकर हॉलीवुड में प्रवेश कर चुके हैं. विद्युत जल्द एक पॉपुलर गेम पर बनी लाइव एक्शन फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में दिखाई देंगे, जिसमें वो धालसिम का रोल निभा रहे हैं.

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विद्युत जामवाल का रोल धालसिम एक इंडियन योगा और मार्शियल आर्ट टीचर का है, जो अपनी लड़ाई की कला के लिए जाना जाता है. इस रोल में ढलने के लिए एक्टर ने भी बड़ी मेहनत की है. फिल्म में उन्होंने जिनके साथ काम किया, वो भी विद्युत को देख हैरान हुए हैं. WWE रेसलर कोडी रोड्स, जो इस फिल्म स्ट्रीट फाइटर में विद्युत के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने एक्टर की जमकर तारीफ की है. उनके साथ-साथ कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ज भी बॉलीवुड स्टार के मुरीद होते नजर आए.

विद्युत की तारीफ कर रहा हॉलीवुड

यूट्यूब पॉडकास्ट Flagrant में दोनों ने विद्युत जामवाल के बारे में बात की. उन्होंने विद्युत का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान करीब 15 मिनट तक ध्यान लगाते नजर आए थे. इसपर कोडी रोड्स ने उनकी तारीफ करते हुए कहा- वो कमाल के इंसान हैं. ट्रेलर लॉन्च होने वाला था और उस इवेंट में वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे. वो वाकई कुछ अलग हैं. उनके बालों को देखो.

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वहीं एंड्रयू शुल्ज ने कहा- वो बिल्कुल किसी सच्चे साधु जैसे हैं. उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. वो काफी दिलचस्प इंसान हैं. सबसे पहले तो वो दुनिया के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं. उनकी बॉडी भी कमाल की है. हम उनके साथ डिनर करते थे और बातें किया करते थे. वो वाकई बहुत दिलचस्प इंसान हैं.

इस बातचीत के दौरान कोडी रोड्स ने विद्युत जामवाल के साथ अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. उन्होंने एंड्रयू से मजाक में पूछा कि क्या उन्होंने एक्टर से इस बारे में बात की थी कि प्रोटीन एक मिथक है. कोडी ने बताया कि विद्युत शाकाहारी हैं और उन्होंने एंड्रयू से ये भी कहा था कि प्रोटीन एक मिथक है.

विद्युत को बुलाया 'जैकी चैन'

इसके बाद कोडी ने विद्युत की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे मिलने के बाद हर कोई यही सोचकर गया कि उसने दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी को देखा है. कोडी ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी ब्रैंडी को भी फोन करके यही बात कही थी. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान विद्युत के साथ बिताए पलों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के आखिरी दिन विद्युत ने उन्हें एक खास तोहफा दिया था.

फिल्म में कोडी जिस किरदार को निभा रहे हैं, उसके गले में खोपड़ी वाला एक नेकलेस दिखाई देता है. विद्युत ने उन्हें वैसा ही नेकलेस एक हाथ से लिखे नोट के साथ गिफ्ट किया था. उन्होंने ये तोहफा कोडी की बस में रख दिया था. कोडी ने बताया कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ था. इस मौके पर विद्युत ने उन्हें दो अलग-अलग शॉल भी गिफ्ट किए थे. कोडी ने विद्युत की तारीफ करते हुए कहा- वो बहुत दयालु और अच्छे इंसान हैं. वो किसी साधु जैसे हैं और सच में साधु की तरह जिंदगी जीते हैं.

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एंड्रयू शुल्ज ने भी विद्युत की तारीफ करते हुए उनकी तुलना मशहूर मार्शल आर्ट्स स्टार जैकी चैन से की. उन्होंने कहा- उनके परिवार की दस पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होती आ रही है. वो भारत के जैकी चैन जैसे हैं. अगर आप उनके स्टंट वाले काम को देखेंगे, तो हैरान रह जाएंगे. उन्होंने मुझे भारत आने के लिए भी कहा था. बात करें फिल्म स्ट्रीट फाइटर की, तो ये 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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