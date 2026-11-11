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जब ताज लेकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थीं ऐश्वर्या राय, 32 साल पुरानी वो मुलाकात, Video वायरल

इंटरनेट पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से सोनिया गांधी से मुलाकात की. वीडियो में दोनों के बीच बातचीत और ऐश्वर्या का पारंपरिक लुक दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.

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जब ऐश्वर्या से मिली थीं सोनिया गांधी (Photo: Social Media)
जब ऐश्वर्या से मिली थीं सोनिया गांधी (Photo: Social Media)

सोनिया गांधी अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर चर्चा में हैं. इस बुक में सोनिया ने अपनी जिंदगी के अहम पन्नों का जिक्र किया है. सोनिया की किताब में बच्चन परिवार संग उनके रिश्तों का भी जिक्र है. इस बीत इंटरनेट पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय ने उनसे मुलाकात की है.

सोनिया-ऐश्वर्या की वो मुलाकात

सोनिया और ऐश्वर्या की ये मीटिंग 1994 में हुई थी. इसी साल बॉलीवुड डीवा ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना था. साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद इंडिया में ऐश्वर्या का जोरदार स्वागत हुआ था. मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली वो दूसरी इंडियन महिला थीं. इंडिया लौटने के बाद एक्ट्रेस की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी. सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी मौजूद थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दोनों की मुलाकात तब भी चर्चा में रही थी. आज भी देश की दो पावरफुल लेडीज की मुलाकात लोगों को नॉस्टैल्जिया दे रही है. वीडियो में एक्ट्रेस ट्रैडिशनल लुक में दिखी हैं. वो हाथ जोड़कर सोनिया गांधी को ग्रीट कर रही हैं. फिर सोनिया और ऐश्वर्या आपस में बातचीत करती दिखीं. यूजर्स ने ऐश्वर्या की ब्यूटी की तारीफ की है. किसी ने कहा- ऐश्वर्या एवरग्रीन ब्यूटी हैं. उनका चार्म आज भी बरकरार है. 

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वर्कफ्रंट पर, पेजेंट वर्ल्ड में नाम कमाने के बाद एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखा. एक्ट्रेस की हिट फिल्मों में हम दिल दे चुके सनम, ताल, देवदास, मोहब्बतें, धूम 2, ऐ दिल है मुश्किल, जोधा अकबर, गुरु शामिल हैं. उनकी पिछली फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 थी. इसे डायरेक्टर मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया था. ऐश्वर्या गिनी-चुनी फिल्में करती हैं. वो स्क्रीन पर कम ही नजर आती हैं.

उनकी 1-2 साल में 1 ही फिल्म आती है. वो भले ही बड़े पर्दे पर कम दिखती हैं, लेकिन ब्रैंड्स और इवेंट्स के लिए बराबर काम करती हैं. हर साल पेरिस फैशन वीक, कान्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं.

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