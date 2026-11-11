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ITC मंगलदीप की पहल 'हर भक्त श्री राम तक', अयोध्या राम मंदिर में लगाए गए 800 मीटर ब्रेल पैनल

अयोध्या राम मंदिर परिसर में 800 मीटर की लंबाई में स्पर्श-संवेदनशील और ब्रेल-सक्षम पैनल लगाए गए हैं. इसकी मदद से अब दृष्टिबाधित श्रद्धालु मंदिर परिसर में बिना किसी परेशानी के खुद रास्ता पहचान सकेंगे

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अब दृष्टिबाधित श्रद्धालु मंदिर परिसर में बिना किसी परेशानी के खुद रास्ता पहचान सकेंगे. (Photo: ITG)
अब दृष्टिबाधित श्रद्धालु मंदिर परिसर में बिना किसी परेशानी के खुद रास्ता पहचान सकेंगे. (Photo: ITG)

'हर भक्त श्री राम तक'... यानी हर किसी को भगवान श्री राम तक पहुंचने का हक है, चाहे वो शरीरिक रूप से अक्षम ही क्यों न हो. इसी कड़ी में आईटीसी मंगलदीप (ITC Mangaldeep) ने अपनी एक बेहद प्रेरणादायक पहल 'हर भक्त श्री राम तक' के तहत अयोध्या राम मंदिर में दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग तैयार करने की परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस खास परियोजना का उद्घाटन दीपोत्सव के पावन अवसर पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम की भक्ति का अनुभव हर किसी के लिए सुलभ हो.

इस पहल के तहत राम मंदिर परिसर में 800 मीटर की लंबाई में स्पर्श-संवेदनशील और ब्रेल-सक्षम पैनल लगाए गए हैं. इसकी मदद से अब दृष्टिबाधित श्रद्धालु मंदिर परिसर में बिना किसी परेशानी के खुद रास्ता पहचान सकेंगे और पूरे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ श्री राम के दर्शन कर सकेंगे.

देशभर के 3.45 लाख लोगों का मिला साथ
यह प्रोजेक्ट तकनीक और जन-आस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है. राम सेतु से प्रेरित इस डिजिटल अभियान के तहत देश भर के लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी भाषा में ‘राम’ लिखने का आमंत्रण दिया गया था. देश के कोने-कोने से 3.45 लाख से अधिक यूज़र्स इस डिजिटल मुहिम से जुड़े.

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हर एक डिजिटल भागीदारी ने अयोध्या राम मंदिर में ब्रेल-सक्षम पैनल लगाने के इस बड़े कार्य में प्रतीकात्मक और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया. लोगों के इस सामूहिक जुड़ाव ने यह साबित कर दिया कि सच्ची आस्था और टेक्नोलॉजी मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

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सरयू घाट पर जलाए गए 1.5 लाख दीये
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिली इस अभूतपूर्व सफलता को जमीनी स्तर पर और अधिक यादगार बनाने के लिए, उद्घाटन के दिन सरयू घाट पर विशेष आयोजन किया गया. इस पहल के तहत हर डिजिटल भागीदारी के सम्मान में सरयू घाट पर 1.5 लाख दीये प्रज्वलित किए गए. इससे देशभर के श्रद्धालुओं की व्यक्तिगत आस्था एक बड़े सामूहिक उत्सव में तब्दील हो गई.

आईटीसी प्रबंधन का संदेश
इस अवसर पर आईटीसी के मैचेस एंड अगरबत्ती डिविजन के डिविजनल सीईओ, रोहित डोगरा ने कहा, 'मंगलदीप में हमारा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि भक्ति का अनुभव हर व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे वह दुनिया को किसी भी तरह से अनुभव करता हो.' उन्होंने आगे कहा कि ‘हर भक्त श्री राम तक’ के ज़रिए तकनीक और जनसहयोग को जोड़कर इस सोच को जमीन पर उतारा गया है. देश के लोगों की उत्साहजनक भागीदारी यह दिखाती है कि आस्था कैसे सभी को एक साझा और नेक काम के लिए एकजुट कर सकती है.

अयोध्या के साथ मंगलदीप का पुराना और गहरा नाता
यह पहली बार नहीं है जब आईटीसी मंगलदीप ने अयोध्या में इस तरह का कार्य किया हो। इससे पहले भी मंगलदीप ने 'खुशबू पथ' के जरिए अपनी सुगंधित अगरबत्तियों से उत्सव के माहौल को खास बनाया था. ‘डिजिटल दीपोत्सव’ के तहत 1.3 लाख से अधिक डिजिटल दीयों को अयोध्या में वास्तविक दीयों के रूप में जलवाया था.

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बता दें, ‘हर भक्त श्री राम तक’ पहल के साथ मंगलदीप ने तकनीक, सामाजिक समावेश (Social Inclusion) और सामूहिक आस्था को एक नई दिशा दी है, जिससे राम मंदिर आने वाले हर एक श्रद्धालु के लिए दर्शन मार्ग अधिक सुगम और सार्थक बन सके.

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