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Chhath Special Trains: छठ पर रेलवे की बड़ी तैयारी, 1500 स्‍पेशल ट्रेने, AI कैमरों से होगी निगरानी

भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए अलग-अलग जगहों से बड़ी तैयारी की है. रेलवे छठ पूजा के लिए महाराष्‍ट्र से 1500 स्‍पेशल ट्रेनें चला रहा है, जबकि 700 एआई कैमरे इंस्‍टॉल किए हैं, जिसके तहत निगरानी की जा रही है.

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भारतीय रेलवे स्‍पेशल ट्रेन (Photo: File/ITG)
भारतीय रेलवे स्‍पेशल ट्रेन (Photo: File/ITG)

छठ पूजा के पावन पर्व पर अपने घर और गांव जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं. त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इसके साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में बैठाने के लिए स्‍पेशल ट्रेनों की व्‍यवस्‍था की गई है. 

महाराष्ट्र से छठ पूजा और दीपावली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करीब 1500 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. मध्य रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (CPRO) स्वप्निल नीला ने रेलवे की तैयारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है. 

उन्होंने बताया कि रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य तक पहुंचाना है. इसके लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा न हो, इसके लिए यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश कराया जा रहा है. इससे भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.

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त्‍योहरी सीजन में चलाई जा रहीं 18 हजार स्‍पेशल ट्रेनें 
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस साल दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन में देशभर में 18 हजार से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. पिछले साल इसी अवधि में लगभग 12 हजार स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई थीं. इस बार यात्रियों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए करीब 6 हजार अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

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20 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, 700 AI कैमरों से निगरानी
रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए देश के लगभग 20 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं. यहां टिकट काउंटर, अतिरिक्त सुरक्षा जांच और यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके अलावा लगभग 700 AI आधारित कैमरों की मदद से भीड़ की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम
छठ पूजा के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे कर्मचारी और अधिकारी दिन-रात काम कर रहे हैं. भारतीय रेलवे की यह पहल केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. रेलवे की कोशिश है कि हर यात्री अपने परिवार के बीच छठ पूजा का पावन पर्व खुशी और सुरक्षित तरीके से मना सके. 

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