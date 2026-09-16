दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के मतदान से ठीक पहले नॉर्थ कैंपस की आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर-4 के पास चुनाव प्रचार के दौरान दो विरोधी छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. देखते ही देखते दोनों ओर से लात-घूंसे और डंडे चलने लगे, जिससे पूरे कैंपस में भगदड़ मच गई.

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इस खूनी झड़प में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कैंपस में तनाव: मौके पर पहुंचीं DCP निहारिका भट्ट

18 सितंबर को होने जा रहे मतदान से ठीक पहले हुई इस हिंसा ने विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तरी जिले की डीसीपी (DCP North) निहारिका भट्ट खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया.

हिंसा के बाद पूरे नॉर्थ कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. संवेदनशील इलाकों और कॉलेजों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी और आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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सुरक्षा के बड़े-बड़े दावों की खुली पोल

डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर परिसरों में शांतिपूर्ण चुनाव कराने और सुरक्षा 3-4 दिनों तक सख्त करने के निर्देश दिए थे. लेकिन वोटिंग से 24 घंटे पहले आर्ट्स फैकल्टी जैसे हाई-प्रोफाइल स्पॉट पर हुई इस गुटबाजी और मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं.

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