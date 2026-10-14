4000 करोड़ की 'रामायण' के लिए बड़ा प्लान, राष्ट्रपति भवन में होगी ग्रैंड स्क्रीनिंग, राम बनकर पहुंचेंगे रणबीर!

रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिल्म में रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं. अब इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जो इसकी चर्चा को और बढ़ा सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की रिलीज के दिन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इसकी खास स्क्रीनिंग करने की तैयारी चल रही है. अगर ऐसा होता है, तो रणबीर कपूर की इस मेगा बजट फिल्म के लिए यह एक बड़ा मौका होगा.

और पढ़ें

राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी 'रामायण'?

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' के मेकर्स राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. इसके लिए जरूरी मंजूरी लेने की कोशिश की जा रही है. खास बात यह है कि इस स्क्रीनिंग के लिए 5 नवंबर 2026 की तारीख पर विचार किया जा रहा है, जिस दिन फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस खास स्क्रीनिंग में फिल्म के लीड स्टार्स रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस आयोजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. यानी फिलहाल इसे पक्का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संभावित योजना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

Advertisement

मुंबई से दिल्ली तक होगा 'रामायण' का जलवा?

राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग की चर्चा के बीच फिल्म के दो प्रीमियर की भी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रीमियर मुंबई में और दूसरा दिल्ली में आयोजित किया जा सकता है. मुंबई में इसके लिए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) को चुने जाने की बात कही जा रही है.

अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो फिल्म की रिलीज से पहले ही इसका प्रमोशन बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है. हालांकि, दोनों प्रीमियर और राष्ट्रपति भवन की स्क्रीनिंग को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है.

रणबीर राम, साई सीता और यश बनेंगे रावण

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण: पार्ट 1' में भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं. रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, रवि दुबे भगवान लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे.

फिल्म की स्टारकास्ट में अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन जैसे कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म का ट्रेलर जुलाई में सामने आया था, जिसके बाद से ही इसके भव्य विजुअल्स और कलाकारों के लुक को लेकर चर्चा हो रही है.

Advertisement

4000 करोड़ रुपये का बजट, दो हिस्सों में आएगी फिल्म

'रामायण' को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके दोनों हिस्सों का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है. फिल्म का संगीत हॉलीवुड के मशहूर कंपोजर हैंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है.

फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आने वाला है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होने की योजना है.

अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या वाकई रणबीर कपूर की 'रामायण' को राष्ट्रपति भवन में दिखाया जाएगा. अगर मेकर्स को मंजूरी मिल जाती है, तो फिल्म की रिलीज के दिन होने वाला यह खास आयोजन इसकी लॉन्चिंग को और भी बड़ा बना सकता है.

---- समाप्त ----