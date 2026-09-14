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Ramayana First Song Jai Jai Ram Released: ‘रामायण’ का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज, दिखी राम की भव्य गाथा, भक्ति धुन में डूबे फैंस

Ramayana First Song Jai Jai Ram Out: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज हो गया है. गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बेहद ही प्यारा तोहफा दिया. इसका ऐलान बीते दिन किया गया था.

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फैंस को लुभा रहा रामायण का पहला गाना जय जय राम (Photo: Screengrab)
फैंस को लुभा रहा रामायण का पहला गाना जय जय राम (Photo: Screengrab)

Ramayana First Song Out: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट अब और बढ़ गई है. फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही इसने माहौल भक्तिमय कर दिया. गाने में भगवान राम की भव्य गाथा, दिव्य छवियां और दमदार विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं इसकी भक्ति में डूबी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है.

खत्म हुआ इंतजार!

रणबीर कपूर के राम अवतार की झलक ने पहले ही फैंस का ध्यान खींच रखा था, अब ‘जय जय राम’ ने फिल्म को लेकर बज और भी तगड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस गाने की धुन और फिल्म के विजुअल ट्रीटमेंट की जमकर चर्चा कर रहे हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दे दिया है.

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अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज के साथ ए आर रहमान का म्यूजिक और जय जय राम की धुन बेहद ही मनमोहक लगती है. विजुअल की बात करें तो गाने में राम-सिया के स्वयंवर और शादी से लेकर राज्यभिषेक की तैयारी और वनवास जाने तक की झलक दिखती है. गाने को राम-सीता की प्रेम कहानी और लोगों की आस्था से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा. 

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गाने में राम सिया राम जय जय राम का पुराना फील भी आता है. जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. गाना सुनकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं. हर कोई कमेंट्स बॉक्स में बस तारीफों के पुल ही बांध रहा है. यूजर्स का कहना है कि- जितना प्यारा गाना सुनने में लग रहा है उतना ही देखने में आंखों को शीतलता मिल रही है. पूरी टीम को शुभकामनाएं. 

राम-सीता के पवित्र रिश्ते को सेलिब्रेट करती इन तस्वीरों ने सही मायने में फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस का कहना है कि अगर गाना ऐसा है तो सच में इंतजार करना तो बनता था, और लाजिमी है. गाने में लक्ष्मण और भरत का किरदार निभा रहे रवि दुबे और आदिनाथ कोठारे की भी झलक दिखी है. ग्रैंड सेट, भक्तिभाव से भरपुर राम का ये संसार बेहद चौंका देने वाला है.

मालूम हो कि 'रामायण' का पहला पार्ट इस दिवाली यानी 6 नवंबर को रिलीज होने वाला है. पहले पार्ट में वनवास जाने तक की कहानी दिखाए जाने की चर्चा है. हनुमान की एंट्री दूसरे पार्ट में होगी. 

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