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BRICS ड्यूटी के दौरान हथियारों संग रील वायरल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड-VIDEO

BRICS समिट के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक की हथियारों के साथ बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.

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हथियारों के साथ कांस्टेबल की रील वायरल. (Photo: ITG)
हथियारों के साथ कांस्टेबल की रील वायरल. (Photo: ITG)

ब्रिक्स समिट की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को हथियारों के साथ रील बनाना भारी पड़ गया है. संवेदनशील इमारत की छत पर स्नाइपर (निशानेबाज) की तरह पोज देते हुए वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में कांस्टेबल दीपक को सस्पेंड कर दिया गया है.

यह पूरा मामला उत्तर पश्चिमी जिले का है. ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अलग-अलग जगहों पर लगाई गई थी. इसी दौरान कांस्टेबल दीपक की तैनाती एक ऊंची इमारत की छत पर की गई थी. जिम्मेदारी बेहद खास और गोपनीय थी, लेकिन जवान ने वहां मुस्तैद रहने की बजाय अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपनी कई वीडियो बना डालीं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुए वायरल

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दीपक ने इन वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरानी जताने लगे कि एक संवेदनशील लोकेशन और सुरक्षा से जुड़े अहम पॉइंट्स को इस तरह खुलेआम सोशल मीडिया पर कैसे शेयर किया जा सकता है. वीडियो में जवान हथियारों के साथ पोज देते हुए साफ नजर आ रहे थे.

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विभाग ने की सख्त कार्रवाई

मामला अधिकारियों तक पहुंचते ही इस पर तुरंत एक्शन लिया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने और सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप में कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच (डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) चल रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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