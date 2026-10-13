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सलाखों के पीछे खड़े अरुण गोविल, गुस्से से घूरती दिखीं दीपिका चिखलिया, 39 साल बाद 'TV के राम-सीता' को मिला 'नोटिस'?

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की फिल्म ‘नोटिस’ का पोस्टर रिलीज हो गया है. रामायण की राम-सीता की यह जोड़ी इस बार भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ती नजर आएगी. जानें फिल्म कब और कहां देख सकेंगे.

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नोटिस में साथ दिखेंगे अरुण गोविल-दीपिका चिखलिया (Photo: Movie Poster)
नोटिस में साथ दिखेंगे अरुण गोविल-दीपिका चिखलिया (Photo: Movie Poster)

रामानंद सागर की रामायण के राम-सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. करीब 39 साल बाद दोनों की जोड़ी एक नए अंदाज में वापसी कर रही है. लेकिन इस बार कहानी न तो अयोध्या की है और न ही राम-सीता की, बल्कि एक आम परिवार के हक और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की है. फिल्म का नाम है ‘नोटिस’, जिसका पोस्टर सामने आते ही चर्चा शुरू हो गई है.

‘नोटिस’ के पोस्टर में दिखा सिस्टम के खिलाफ गुस्सा

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की फिल्म ‘नोटिस’ का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर में अरुण गोविल सलाखों के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दीपिका चिखलिया सलाखों के दूसरी तरफ नजर आ रही हैं. दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, मानो वे किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हों.

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मेकर्स ने पोस्टर के साथ एक दमदार संदेश भी दिया है, जो फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ाता है. सवाल उठता है कि क्या एक सरकारी नोटिस किसी की आवाज दबा सकता है? या फिर सच के लिए लड़ने वाला आम इंसान पूरे सिस्टम को चुनौती देगा?

150 साल पुरानी दुकान, आम परिवार और हक की लड़ाई

फिल्म की कहानी में एक 150 साल पुरानी दुकान, एक आम परिवार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष देखने को मिलेगा. कहानी का केंद्र एक ऐसा परिवार है, जो अपने हक के लिए लड़ता नजर आएगा. एक तरफ सरकारी व्यवस्था की ताकत है, तो दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की जिद.

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फिल्म का संदेश भी काफी दिलचस्प है- क्या एक नोटिस से सच को दबाया जा सकता है? यही सवाल ‘नोटिस’ की कहानी को मौजूदा दौर से जोड़ता है, जहां आम आदमी को कई बार अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है.

राम-सीता की जोड़ी, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को आज भी लोग टीवी के ऐतिहासिक शो ‘रामायण’ में भगवान राम और माता सीता के किरदारों के लिए याद करते हैं. पर्दे पर राम-सीता बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाली यह जोड़ी अब एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित कहानी में साथ दिखाई देगी.

करीब 39 साल बाद दोनों को फिर साथ देखने की खबर उनके पुराने फैंस के लिए खास है. हालांकि इस बार उनका अंदाज धार्मिक और पौराणिक किरदारों से बिल्कुल अलग होगा. ‘नोटिस’ में दोनों के जरिए अन्याय, व्यवस्था और आम आदमी के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है.

कब और कहां देख सकेंगे ‘नोटिस’?

मेकर्स के मुताबिक, अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की फिल्म ‘नोटिस’ 6 नवंबर से वेव्स (WAVES) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगी. अब देखना होगा कि राम-सीता की यह चर्चित जोड़ी अपनी नई कहानी से दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है.

फिलहाल फिल्म के पोस्टर ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है- क्या सच की आवाज को एक सरकारी नोटिस से दबाया जा सकता है? इसका जवाब फिल्म की कहानी में मिलेगा.

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