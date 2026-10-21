रणबीर-यश की 'रामायण' का क्रेज, ₹2,600 के पार पहुंची सबसे महंगे टिकट की कीमत!

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण पार्ट 1' 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है और फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आमतौर पर किसी फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज़ से कुछ दिन पहले शुरू होती है, लेकिन 'रामायण' के लिए यह रिलीज़ से 16 दिन पहले ही शुरू हो गई है. इस फिल्म के शो सुबह 6 बजे से आधी रात तक चलेंगे, और एडवांस बुकिंग शुरू होने के साथ ही टिकट की कीमतें भी सामने आ गई हैं.

और पढ़ें

मुंबई में 'रामायण' का सबसे महंगा टिकट

'बुक माय शो' (BookMyShow) के अनुसार, मुंबई में अभी सबसे महंगा टिकट 'मेसन आईनॉक्स: जियो वर्ल्ड प्लाजा, बीकेसी' (Maison INOX: Jio World Plaza, BKC) में है. यहां 'रामायण' (हिंदी 3D - इनसिग्निया) के शाम 7:10 बजे वाले शो के एक टिकट की कीमत 2,620 रुपये है, और कन्वीनियंस फीस मिलाकर यह 2,690 रुपये का पड़ता है.

वैसे, कई स्क्रीन पर अभी एडवांस बुकिंग शुरू होनी बाकी है. इसलिए, देखते हैं कि क्या यह 'रामायण' का सबसे महंगा टिकट रहता है या कोई और टिकट इससे भी महंगा होता है.

'रामायण' के शो का समय

'रामायण पार्ट 1' के लिए सुबह 6 बजे और आधी रात के शो रखे गए हैं. मुंबई में सबसे पहला शो सुबह 6 बजे गोरेगांव के 'मिराज सिनेमाज' (Miraj Cinemas) में है. इसके अलावा, कई सिनेमाघरों ने रात 11:59 बजे के शो भी लिस्ट किए हैं. आमतौर पर आधी रात के शो तब जोड़े जाते हैं जब फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है, लेकिन चूंकि 'रामायण' इस साल की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक है, इसलिए आधी रात के शो पहले ही जोड़ दिए गए हैं.

Advertisement

क्या 'रामायण' के पेड प्रिव्यू होंगे? रिपोर्ट्स के अनुसार, 'रामायण' के पेड प्रिव्यू 4 नवंबर, 2026 को होंगे. हालांकि, एडवांस बुकिंग 5 नवंबर से शुरू होगी.

'रामायण' की कास्ट

रणबीर, साई और यश के अलावा, 'रामायण' में रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, सोनल झा, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, कुणाल कपूर, आदिनाथ एम. कोठारे और अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

'रामायण' से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, इसलिए देखते हैं कि यह फिल्म कैसी बनती है.

---- समाप्त ----