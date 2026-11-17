अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शेनझेन यात्रा से पहले चीन ने पांच देशों पर सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्यात को लेकर अमेरिका की ओर से लगाए गए नए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की है. अमेरिका ने ये प्रतिबंध एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स को चीन भेजे जाने से रोकने के लिए लगाए हैं.

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अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को 'एड्रेसिंग रिमोट एक्सेस टू एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स' नाम से एक अंतरिम अंतिम नियम जारी किया. इसके तहत सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा. अमेरिका ने कहा कि इन देशों से चिप्स के चीन पहुंचने का जोखिम सामान्य से ज्यादा है.

अमेरिका के इस फैसले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह वॉशिंगटन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने और निर्यात नियंत्रण का गलत इस्तेमाल करने का एक और मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका चीन और दूसरे देशों के बीच सामान्य व्यापार और तकनीकी सहयोग में दखल दे रहा है और चीन के हाईटेक उद्योग को निशाना बना रहा है.

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उन्होंने कहा कि इस तरह का आर्थिक दबाव और दूसरे देशों के मामलों में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच बनी आम सहमति के खिलाफ है. इससे चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचता है और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि चीन अपने वैध और कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

ट्रंप की शेनझेन यात्रा से कुछ घंटे पहले आया बयान

चीन की यह कड़ी प्रतिक्रिया ट्रंप के शेनझेन पहुंचने से कुछ घंटे पहले आई. ट्रंप बुधवार से शुरू होने वाली 33वीं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) आर्थिक नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शेनझेन पहुंचेंगे. यह बैठक दो दिनों तक चलेगी.

21 देशों के इस शिखर सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि चीनी, अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति गुरुवार को त्रिपक्षीय बैठक करेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में विश्व शांति बनाए रखने और प्रमुख देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा होगी. ट्रंप मनीला से शेनझेन जाएंगे. इससे पहले उन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां वह क्वाड नेताओं की बैठक में भी शामिल हुए.

क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी

क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी शामिल हुईं. मनीला में हुई इस बैठक पर बीजिंग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, चीन लगातार क्वाड का विरोध करता रहा है. क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. चीन इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया रणनीतिक समूह बताता रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय पहले भी क्वाड का विरोध करते हुए कह चुका है कि वह किसी भी तरह के विशेष समूह या गुटबाजी वाले टकराव के खिलाफ है.

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