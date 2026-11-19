नोएडा का लाइफलाइन कहे जाने वाला एलिवेटेड रोड अभी एक महीने और बंद रहेगा. पिछले करीब एक महीने से इस सड़क पर आवाजाही ठप है और अब इसे दोबारा खोलने के लिए लोगों को 15 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल, IIT रुड़की की जांच रिपोर्ट में सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से में लगी बेयरिंग कमजोर पाई गई है. इस तकनीकी खामी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने करीब 11 मीटर लंबे पूरे सेगमेंट को बदलने का फैसला किया है.

और पढ़ें

लंबे समय तक चली जांच के बाद IIT रुड़की ने अपनी रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है. इसमें बताया गया है कि एलिवेटेड रोड के एक हिस्से में लगी बेयरिंग ऊपर से आने वाले पर्याप्त भार को संभालने में सक्षम नहीं थी. इसकी वजह से संबंधित हिस्से पर दबाव बढ़ता गया और धीरे-धीरे उसमें दरारें आने लगीं. स्थिति ऐसी हो गई कि सड़क की ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो गई.

यह भी पढ़ें: नोएडा में पारिवारिक कार्यक्रम में आई नाबालिग से रेप का आरोप, शिकायत के 2 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल

जांच में यह भी सामने आया कि तकनीकी खामी का असर करीब 11 मीटर लंबे सेगमेंट पर पड़ा है. रिपोर्ट मिलने के बाद प्राधिकरण ने मरम्मत की जिम्मेदारी IIT रुड़की को ही सौंप दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दरारों को भरकर या पैबंद लगाकर सड़क को ठीक करना सुरक्षित नहीं होगा. लिहाजा प्रभावित हिस्से को हटाकर उसकी जगह नया सेगमेंट लगाया जाएगा. इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है.

Advertisement

11 मीटर का पूरा सेगमेंट हटाकर लगाया जाएगा नया हिस्सा

नोएडा प्राधिकरण की योजना है कि मरम्मत का पूरा काम IIT रुड़की के इंजीनियरों की निगरानी में कराया जाए. तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर क्षतिग्रस्त हिस्से को अस्थायी तौर पर ठीक करने के बजाय पूरी संरचना बदलने का निर्णय लिया गया है. इसका मकसद सड़क को दोबारा खोलने से पहले उसकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

बेयरिंग में खामी मिलने के बाद अब एलिवेटेड रोड के दूसरे सेगमेंट की भी जांच कराई जाएगी. इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि कहीं अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की तकनीकी परेशानी तो मौजूद नहीं है. प्राधिकरण किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता. इसलिए सभी जरूरी जांच और मरम्मत पूरी होने के बाद ही इस मार्ग पर दोबारा यातायात शुरू करने की अनुमति दी जाएगी.

फिलहाल, 15 दिसंबर से पहले एलिवेटेड रोड खुलने की उम्मीद नहीं है. इसका मतलब है कि पहले से बंद इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सफर करने के लिए लोगों को करीब एक महीने का अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर अब पूरे क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है.

​

आखिर क्या होता है बेयरिंग, क्यों आई सड़क में दरार?

Advertisement

एलिवेटेड रोड और पुल के अलग-अलग सेगमेंट के बीच बेयरिंग लगाई जाती है. इनका मुख्य काम ऊपर से आने वाले भार को सहारा देना और उसे संतुलित तरीके से संरचना तक पहुंचाना होता है. इसके अलावा तापमान में बदलाव के कारण पुल और सड़क के फैलने या सिकुड़ने के दौरान होने वाली हलचल को नियंत्रित करने में भी इनकी अहम भूमिका होती है.

अगर बेयरिंग कमजोर हो जाए या ठीक से काम न करे तो संबंधित हिस्से पर भार का संतुलन बिगड़ सकता है. इससे संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दरारें आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. नोएडा एलिवेटेड रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से में भी जांच के दौरान इसी तरह की तकनीकी खामी सामने आई है.

नोएडा प्राधिकरण के CEO कृष्णा करुणेश ने बताया कि मरम्मत का काम IIT रुड़की के इंजीनियरों की देखरेख में कराया जाएगा. विशेषज्ञों के सुझाव पर क्षतिग्रस्त हिस्से को केवल अस्थायी रूप से ठीक करने के बजाय पूरा सेगमेंट बदलने का फैसला लिया गया है. प्राधिकरण का प्रयास है कि जरूरी तकनीकी जांच और मरम्मत के बाद ही एलिवेटेड रोड को आम लोगों के लिए खोला जाए.

---- समाप्त ----