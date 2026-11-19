प्रिंसेस डायना से जुड़ी एक खास संपत्ति इन दिनों चर्चा में है. दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित Tarrystone Estate को करीब 9 मिलियन डॉलर में बिक्री के लिए रखा गया है. इस आलीशान संपत्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मार्च 1997 में दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान प्रिंसेस डायना इसी घर में ठहरी थीं, उनकी मौत से कुछ महीने पहले की यह यात्रा आज भी लोगों की यादों में है. खास बात यह है कि जिस कॉटेज में डायना रुकी थीं, उसे लगभग उसी पुराने स्वरूप में सहेजकर रखा गया है.

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Tarrystone Estate केपटाउन के अपर कॉन्स्टैंशिया इलाके में करीब दो एकड़ में फैला हुआ है, यह कभी प्रिंसेस डायना के छोटे भाई चार्ल्स स्पेंसर का दक्षिण अफ्रीका स्थित घर था. मार्च 1997 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान डायना इसी संपत्ति में रुकी थीं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से भी मुलाकात की थी. अगस्त 1997 में पेरिस में एक कार दुर्घटना में डायना की मौत के बाद उनके भाई चार्ल्स स्पेंसर ने इसी संपत्ति के परिसर से दुनिया भर के मीडिया को संबोधित किया था.

इस संपत्ति में मौजूद वह कॉटेज आज भी लगभग अपने पुराने रूप में सुरक्षित है, जिसमें डायना ठहरी थीं. इसके पुराने फर्नीचर और सजावट को भी संभालकर रखा गया है, यही वजह है कि इस कॉटेज को एक तरह का ऐतिहासिक टाइम कैप्सूल माना जा रहा है.

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कॉटेज में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

डायना जिस कॉटेज में ठहरी थीं, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर खुला लिविंग और डाइनिंग एरिया है. इसके अलावा फायरप्लेस वाला किचन और ड्रेसिंग रूम के साथ बड़ा बेडरूम बनाया गया है. बेडरूम के साथ बाथटब, शॉवर और डबल वैनिटी वाला बाथरूम है. बेडरूम और लिविंग एरिया से फ्रेंच दरवाजों के जरिए बरामदे में पहुंचा जा सकता है, जहां से बगीचे का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. लकड़ी की बाहरी सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, यहां एक प्रवेश डेक, छोटा किचन और दूसरा बेडरूम है, जिसके साथ अलग बाथरूम भी दिया गया है.

आलीशान हवेली और कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद

Tarrystone Estate सिर्फ डायना से जुड़े कॉटेज तक सीमित नहीं है, इसमें एक बड़ी मुख्य हवेली और दूसरा गेस्ट हाउस भी है, जिसका नाम Bunny Cottage है. इस गेस्ट हाउस में दो बेडरूम, फायरप्लेस, बालकनी और बगीचे का नजारा मिलता है. इसके अलावा स्टाफ के रहने के लिए अलग व्यवस्था भी है.

संपत्ति की मुख्य हवेली में छत पर फूस की पारंपरिक शैली वाली डिजाइन है. यहां करीब 70 वर्ग मीटर का बड़ा लिविंग रूम है, जिसमें मेजेनाइन डिजाइन, लकड़ी जलाने वाला फायरप्लेस और दो मुरानो झूमर लगे हैं.

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हवेली में औपचारिक डाइनिंग रूम, विंटर लाउंज, बार, निजी वाइन सेलर, आधुनिक किचन और नौ लोगों की क्षमता वाला होम थिएटर भी है, होम थिएटर में कॉफी स्टेशन की सुविधा भी दी गई है.

90 करोड़ रुपये से ज्यादा है संपत्ति की कीमत

Cape Times की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संपत्ति को 2 नवंबर को 150 मिलियन रैंड की कीमत पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया था. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपये बैठती है. अगर यह संपत्ति मांगी गई कीमत पर बिकती है, तो अपर कॉन्स्टैंशिया इलाके में आवासीय संपत्तियों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बन सकता है, इससे पहले पिछले साल इस इलाके में 100 मिलियन रैंड से अधिक कीमत पर एक घर की बिक्री हुई थी.

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