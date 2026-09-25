इमरान खान की पार्टी ने टाला इस्लामाबाद मार्च, रिहाई के लिए अब इस तारीख को प्रदर्शन

पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद की ओर अपना विरोध मार्च 4 अक्टूबर तक टालने का फैसला किया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है.

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को राजधानी तक लॉन्ग मार्च शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के कारण इसे टालने का फैसला किया गया.

73 वर्षीय खान 2023 से जेल में हैं, जब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. वह रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में बंद हैं.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन को टालने का फैसला एक बैठक में लिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन अब 27 सितंबर के बजाय 4 अक्टूबर को शुरू होगा.

इससे पहले दिन में, अफरीदी ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़क जाम और अन्य उपायों के बावजूद इस्लामाबाद के लिए नियोजित लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि PTI का लॉन्ग मार्च हर हाल में होगा और शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने कहा, सड़कों पर कीलें बिछाएं, कंटेनर रखें या गोलियां चलाएं, हम बाहर निकलेंगे.

इमरान खान का मेडिकल चेकअप

पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कुछ दिन पहले अचानक उनका मेडिकल चेकअप किया गया. कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) की एक विशेष टीम ने इमरान खान की मेडिकल जांच की. इमरान खान का व्यापक मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों की जांच शामिल थी.

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