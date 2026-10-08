नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 'नानाची वाड़ी' पहुंचे डिप्टी CM शिंदे, तुकाराम मुंढे भी मौजूद

हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के अचानक हुए निधन से पूरा देश और फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है. कुछ ही देर में नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार से जुड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं, जहां उनके परिवार के साथ-साथ सिनेमा जगत और राजनीति की कई हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंच रही हैं.

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नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर उनके पुणे स्थित प्रसिद्ध फार्महाउस 'नानाची वाड़ी' लाया जाएगा. जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को वहां लाने की खबर मिली, उनके अंतिम दर्शन के लिए परिवार के लोग, करीबी रिश्तेदार और फैंस जुटने शुरू हो गए हैं. इस फार्महाउस से नाना का बेहद खास लगाव रहा है और यहीं उनके प्रशंसक और दोस्त उन्हें अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

अंतिम विदाई देने पहुंचे दोस्त

नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए सिनेमा जगत के उनके कई पुराने दोस्त पहुंचे हैं. उनकी सुपरहिट फिल्म 'क्रांतिवीर' के निर्देशक मेहुल कुमार और 'नटसम्राट' की लेखिका किरण भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसके अलावा, एक्टर के करीबी दोस्त और मशहूर कलाकार प्रवीण तराडे भी अपने चहेते साथी को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं.

राजनीति जगत से भी पहुंचे दिग्गज नेता

नाना पाटेकर केवल एक महान एक्टर ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय और समाज सेवा के लिए भी जाने जाते थे. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीति जगत के कई बड़े चेहरे भी पहुंचे हैं. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ चंद्रकांत पाटिल और नेता रूपाली चाकणकर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है.



नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक जगत से भी लगातार दिग्गजों का आना जारी है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और टाउन प्लानिंग राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने भी मौके पर पहुंचकर दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इनके अलावा भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर, एमएलसी सदाभाऊ खोत और भाजपा विधायक भीमराव तपकिर भी 'नानाची वाड़ी' पहुंचे हैं. वहीं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तुकाराम मुंढे भी नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद हैं.

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महेश मांजरेकर की पत्नी मौजूद

नाना पाटेकर के बेहद करीबी दोस्त और मशहूर निर्देशक महेश मांजरेकर फिलहाल काम के सिलसिले में लंदन में हैं, जिसकी वजह से वे अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकेंगे. हालांकि, उनकी पत्नी मेधा मांजरेकर वहां मौजूद हैं और उन्होंने नाना को श्रद्धांजलि दी तथा दुख की इस घड़ी में परिवार का साथ दिया.



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