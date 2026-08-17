'जन गण मन हटाओ, वंदे मातरम लाओ', मुकेश खन्ना की मांग, पर कर दी ये बड़ी गलतियां

मशहूर एक्टर और टीवी के 'शक्तिमान' मुकेश खन्ना आए दिन अपने बयानों के चलते हेडलाइन्स में बने रहते हैं. एक्टर के विवादित बयान सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते हैं. मुकेश खन्ना ने अब भारत के राष्ट्रगान 'जन गण मन' को हटाने की मांग की है. वो चाहते हैं कि 'वंदे मातरम' को देश का नया राष्ट्रगान बनाया जाए. एक्टर की इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है.

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राष्ट्रगान को लेकर क्या बोले मुकेश खन्ना?

समाचार एजेंसी IANS संग बातचीत में मुकेश खन्ना ने राष्ट्रगान की उत्पत्ति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रगान 'जन गण मन' क्वीन एलिजाबेथ को ट्रीब्यूट देने के लिए लिखा गया था.

मुकेश खन्ना बोले- मैंने ये बात 3 साल पहले भी कही थी कि 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत (राष्ट्रगान) बनाना चाहिए. 'जन गण मन' हमारे देश का राष्ट्रगीत नहीं है. 'जन गण मन' क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया ट्रीब्यूट है. रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके सम्मान में इसे लिखा था और हमने इसे स्वीकार कर लिया. 'भाग्य विधाता पंजाब सिंग (सिंह)'...अरे ये हमारा नहीं है, बल्कि 'वंदे मातरम' हमारा है, जिसे लता जी ने बहुत खूबसूरती से गाया है.

मुकेश खन्ना आगे बोले- मेरी कल्याणजी आनंदजी भाई से मुलाकात हुई थी. इसे पढ़े हुए मुझे दो साल हो गए हैं. मैंने सात मिनट का वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया है, जिसे ऐतिहासिक बन जाना चाहिए. मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द हो.

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मुकेश खन्ना का बड़ा दावा

मुकेश खन्ना ने 'वंदे मातरम' के महत्व को भी समझाया. उन्होंने कहा- 'जन गण मन' को हमारे देश से हटा देना चाहिए. इसकी जगह 'वंदे मातरम' को लाना चाहिए. मोदी जी ने इस डायरेक्शन में काम करना भी शुरू कर दिया है. ये अब हर स्कूल और हर फंक्शन में अनिवार्य होगा. पहले 'वंदे मातरम' पूरा गाया जाएगा. इसके हिस्से बीच में हटा दिए गए थे, वो भी गाए जाएंगे. मुझे खुशी है कि 'वंदे मातरम' का महत्व बढ़ रहा है.

बयान में मुकेश खन्ना ने कीं ये बड़ी गलियां

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश खन्ना ने अपने बयान कुछ बड़ी गलियां भी कर दी हैं. मुकेश खन्ना ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाओ, जो कि पहले से ही राष्ट्रगीत है. 'जन गण मन' को उन्होंने 'जन मन गण' कह डाला. इसके अलावा उन्होंने 'भाग्य विधाता, पंजाब सिंह को सिंग कहा है.

मुकेश खन्ना इससे पहले भी कई दफा विवादित बयान देकर चर्चा में आ चुके हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के कंटेंट और उनकी भाषा को लेकर उन्हें खूब फटकारा था. अब राष्ट्रगान को लेकर उनके नए बयान ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है.

वैसे मुकेश खन्ना के राष्ट्रगान को लेकर दिए गए नए बयान पर आपका क्या कहना है?

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