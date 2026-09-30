IND vs WI, 2nd ODI: कोहली फिर बरसने को तैयार, तेज गेंदबाजी में फंसा पेच… दूसरे वनडे में क्या बदलेगी टीम इंडिया?

बल्लेबाजी में भारत के पास सितारों की पूरी फौज है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे में असली नजर भारतीय तेज गेंदबाजों पर होगी. पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतकों ने 296 रन का लक्ष्य बौना साबित कर दिया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी का संयोजन सवालों में आ गया है. वहीं, रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ चुके विराट कोहली एक बार फिर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होंगे. गुवाहाटी में यह मुकाबला दोपहर 2.00 बजे से खेला जाएगा.
तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 42 ओवरों से भी कम समय में लक्ष्य हासिल कर लिया था. गिल ने कप्तानी पारी खेली, कोहली ने अपने अंदाज में रन बरसाए और कुलदीप यादव ने चार विकेट झटककर गेंद से भी कमाल किया. लेकिन तेज गेंदबाजी में तस्वीर इतनी साफ नहीं रही.
अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए भारत ने नीतीश कुमार रेड्डी को नई गेंद थमाई थी और मोहम्मद सिराज को आराम दिया था. प्रयोग उम्मीद के मुताबिक नहीं चला. चोट से लौटे रेड्डी लय के लिए जूझते दिखे और सात गेंदों वाले अपने ओवर में 18 रन लुटा बैठे.
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत रेड्डी को नई गेंद से एक और मौका देगा या फिर मोहम्मद सिराज की वापसी होगी. जसप्रीत बुमराह एशियाई खेलों के लिए जापान में हैं, जबकि हार्दिक पंड्या को अभी फिटनेस मंजूरी का इंतजार है. ऐसे में दूसरे वनडे का प्लेइंग कॉम्बिनेशन विश्व कप की तैयारी के लिहाज से भी अहम हो सकता है.
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी के लिए भी दरवाजा खुल सकता है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के बावजूद नबी को अब तक अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का मौका नहीं मिला है. भारत लगातार ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में है जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकें. इसी सोच के तहत पहले वनडे में नमन धीर को उतारा गया था.
धीर ने पांच ओवरों में 33 रन दिए, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. अगर सिराज लौटते हैं तो ऑलराउंडर विकल्पों में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. वहीं, नबी को खिलाने का मतलब एक अतिरिक्त विशेषज्ञ गेंदबाज के साथ टीम का संतुलन नए सिरे से तय करना होगा.
बल्लेबाजी की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी खबर विराट कोहली की फॉर्म है. पहले वनडे में कोहली पूरी तरह नियंत्रण में नजर आए, उन्होंने सिर्फ 74 गेंदों में शतक ठोका और वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने.
Records and Virat Kohli! 📖✍️— BCCI (@BCCI) September 29, 2026
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कोहली अब बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में लौट रहे हैं, जहां जनवरी 2023 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना 45वां वनडे शतक लगाया था. उनकी मौजूदा फॉर्म ने दूसरे वनडे का रोमांच और बढ़ा दिया है. सवाल सिर्फ यह है कि क्या वेस्टइंडीज के गेंदबाज इस बार कोहली और गिल की जोड़ी को रोक पाएंगे.
वेस्टइंडीज के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है. सीरीज में बने रहने के लिए उसे जीत दर्ज करनी होगी. पहले वनडे में उसकी फील्डिंग ने भी निराश किया था. गिल को शुरुआती जीवनदान मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शतक जमा दिया.
कोच डैरेन सैमी की टीम अब भारत के खिलाफ लंबे इंतजार को खत्म करने की कोशिश करेगी. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2002 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थी. ऐसे में दूसरे वनडे में एक तरफ कोहली के बल्ले की गर्मी होगी, तो दूसरी तरफ भारतीय तेज गेंदबाजी संयोजन पर निगाहें टिकी रहेंगी.
टीम इंडिया स्क्वॉड: इस प्रकार हैं: भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.