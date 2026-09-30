scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Vakri 2026: 3 अक्टूबर से उल्टी चाल चलेंगे शुक्र! इन 4 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, अगले 42 दिनों तक रहना होगा बेहद सतर्क

Shukra Vakri 2026: दिक ज्योतिष के अनुसार 3 अक्टूबर 2026 को धन और वैभव के कारक शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं. शुक्र के इस बदलाव से कई राशियों पर खतरा मंडरा रहा है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
शुक्र देव 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही संचरण करेंगे. (Photo: ITG)
शुक्र देव 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही संचरण करेंगे. (Photo: ITG)

Shukra Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में दैत्य गुरु शुक्र ग्रह को धन, वैभव, प्रेम, सौंदर्य, साझेदारी और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में उल्टी चाल यानी वक्री (Retrograde) होना शुरू हो जाएंगे. शुक्र लगभग 42 दिनों तक (14 नवंबर 2026 तक) इसी अवस्था में रहेंगे. 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, तो उसका प्रभाव काफी तीव्र हो जाता है. शुक्र के वक्री होने से व्यक्ति के प्रेम संबंधों, बजट, सुख-सुविधाओं और व्यापारिक समझौतों पर सीधा असर पड़ता है. वैसे तो इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस 42 दिनों की अवधि में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही शुक्र की वक्री चाल से किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है.

सिंह राशि (Leo)

सम्बंधित ख़बरें

Shukra retrograde 2026 October
शुक्र वक्री 2026: इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत!
Shukra Vakri 2026
18 महीने बाद 3 अक्टूबर को शुक्र बदलेंगे चाल! होगा छप्परफाड़ धन लाभ
pitru paksha 2026 four planets retrograde
पितृपक्ष में 4 ग्रहों की उल्टी चाल, इन 4 राशियों पर संकट!
venus transit libra 2026
तुला राशि में शुक्र का गोचर, चमकेगी 5 राशियों की किस्मत!
Shukra Vakri 2026
पितृपक्ष में शुक्र वक्री, दिवाली तक 3 राशियों पर धन लुटाएंगी लक्ष्मी

शुक्र की वक्री चाल के दौरान आपके भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. बिना सोचे-समझे किसी भी प्रकार की फिजूलखर्ची या लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी से बचें. कार्यक्षेत्र में अपनी भाषा पर संयम रखें, क्योंकि आपकी बातें दूसरों को चुभ सकती हैं.

Advertisement

वृश्चिक राशि (Scorpio)

शुक्र आपके द्वादश (12वें) भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं. किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, वरना पैसा अटक सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और कानूनी या अदालती मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

मकर राशि (Capricorn)

दशम भाव पर वक्री प्रभाव के कारण नौकरी और बिजनेस में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है. दफ्तर में उच्च अधिकारियों या क्लाइंट्स के साथ वाद-विवाद से दूर रहें. किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में दस्तावेज (Documents) को अच्छी तरह जांच-परखकर ही आगे बढ़ें.

मीन राशि (Pisces)

आठवें भाव में शुक्र का वक्री होना वैवाहिक जीवन और साझेदारी के काम में तनाव उत्पन्न कर सकता है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाकर रखें. पुरानी दबी हुई बातें फिर से मतभेद का कारण बन सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें.

शुक्र वक्री के दौरान जरूर करें ये अचूक उपाय

- प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.

- प्रतिदिन 'ऊं शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

- शुक्रवार के दिन चावल, दूध, दही, मिश्री या सफेद वस्त्रों का दान किसी गरीब या जरूरतमंद को करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब दुनिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन हुआ, ऐसे समंदर की गहराई पर किया राज |
    'सेंचुरी' का दावा 'सन्नाटे' में बदला, एशियन गेम्स में भारत का महा-सरेंडर! |
    प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत का रहस्य गहराया, CCTV और फॉरेंसिक जांच में नए खुलासे |
    IND vs WI, 2nd ODI: कोहली फिर बरसने को तैयार, तेज गेंदबाजी में फंसा पेच… दूसरे वनडे में क्या बदलेगी टीम इंडिया? |
    कठुआ: CISF कैंप में फायरिंग, आखिर वर्दी के भीतर क्यों है इतना तनाव? |
    सऊदी अरब की ढाल बनेगा पाकिस्तान! नए डिफेंस पैक्ट के तहत सैन्य ताकत देने का ऐलान |
    UN किताबों में सुपरपावर, हकीकत में लाचार! ईरान ने 'शोले' के ठाकुर से कसा तंज |
    मुंबई में मातंग समाज का बड़ा प्रदर्शन, SC आरक्षण में कोटे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग |
    Aaj Ka Panchang, 30 September 2026: 30 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 30 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
    Advertisement