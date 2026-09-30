Rented Flat Deep Cleaning: दिल्ली-नोएडा में लिया है नया किराए का मकान? सामान रखने से पहले साफ कर लें ये 6 जगहें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना!

दिल्ली-नोएडा जैसी जगहों पर बहुत लोग नौकरी के लिए अपने शहरों को छोड़ रहने आते हैं. ऐसे में वे किराए पर रहते हैं और हर कुछ समय में उन्हें जरूरत के हिसाब से घर बदलना पड़ता है. घर ढूंढना और शिफ्ट करना बहुत झंझटभरा काम होता है. पैकिंग से लेकर नए घर में सामान सेटल करने तक में बहुत समय लग जाता है. इसकी प्लानिंग घर पसंद आते ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बीच एक जरूरी काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है और वो है घर की डीप क्लीनिंग. खासकर तब जब घर में पहले कोई और किराएदार रह चुका हों.

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सामान अंदर आने के बाद सफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोने तक पहुंचना आसान नहीं रहता. इसलिए शिफ्टिंग से पहले ही कुछ जगहों को साफ कर लेना बेहतर है. अगर आप भी नए किराए के घर में जाने वाले हैं तो आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए.



1. रसोई की अलमारियां पहले साफ करें: सामान रखने से पहले रसोई के सभी कैबिनेट, दराज और शेल्फ अच्छी तरह साफ कर लें. इनमें धूल, तेल और पुराने खाने के कण जमा हो सकते हैं. पहले सूखे कपड़े से गंदगी निकालें, फिर हल्के क्लीनर से पोंछकर सुखा लें.

2. पंखे और लाइट की धूल हटाएं: फर्श के साथ पंखे के ब्लेड, ट्यूबलाइट और लाइट फिटिंग की सफाई भी कर लें. पंखा चलने पर जमा धूल पूरे कमरे में फैल सकती है. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं.

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3. बाथरूम की सफाई ना छोड़ें: शिफ्टिंग से पहले टॉयलेट सीट, बेसिन, नल, शॉवर, टाइल्स और फर्श साफ कर लें. नाली के आसपास जमा बाल और गंदगी भी निकालें. नल या शॉवर पर सफेद दाग हों तो उन्हें भी साफ कर लें.

4. खिड़की-दरवाजों के कोने साफ करें: खिड़की की सिल, जाली, दरवाजे के फ्रेम और नीचे के कोनों में अक्सर धूल जमा रहती है. सामान आने से पहले इन जगहों को साफ कर लेना आसान होता है.

5. अलमारी और स्टोरेज चेक करें: घर में पहले से बनी वॉर्डरोब, लॉफ्ट या स्टोरेज में सामान रखने से पहले उसकी सफाई जरूर करें. धूल-कचरा निकालकर उसे अच्छे से पोंछें और पूरी तरह सूखने के बाद ही सामान रखें.

6. सामान आने से पहले फर्श चमका लें: खाली घर में फर्श साफ करना ज्यादा आसान होता है. खासकर जहां बेड, सोफा, फ्रिज और अलमारी रखनी है, उन जगहों को पहले ही साफ कर लें. भारी सामान रखने के बाद इन जगहों तक पहुंचना मुश्किल होगा.

सफाई का सामान अलग रखें

शिफ्टिंग के दिन झाड़ू, पोछा, बाल्टी, ब्रश, ग्लव्स, माइक्रोफाइबर कपड़ा और क्लीनर एक अलग बैग में रखें. इससे जरूरत पड़ने पर सामान ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा.

ध्यान रखें: सामान रखने से पहले की गई सफाई से उन कोनों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो बाद में फर्नीचर की वजह से छिप जाते हैं. इसलिए शिफ्टिंग से पहले कुछ घंटे घर की सफाई के लिए जरूर रखें.

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