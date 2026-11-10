मुंबई में बाथरूम जितना रूम, इसमें रहते हैं 5 लोग, रेंट - 6000 रुपये

बड़े शहरों में कमरों का रेंट कितना ज्यादा हो चुका है. इन दिनों इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में इसकी एक बानगी दिखी. वीडियो में दावा किया गया है कि एक बाथरूम जैसे कमरे में 5 फैमिली मेंबर्स वाला पूरा परिवार रहता है. इसी में किचन, बेडरूम और बाथरूम भी है. चलिए जानते हैं आखिर इस वीडियो में दिखाए गए इस छोटे से कमरे में पूरा परिवार कैसे जिंदगी काट रही है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @yatra_guruji029 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस पर लिखा है - मुंबई भागकर मत आना. मुंबई में बाथरूम सा रूम, किराया 6 हजार और रहते है 5-7 लोग.

वीडियो में सच में एक छोटे से कमरे में एक स्लैब पर गैस स्टोव और दीवार पर बने शेल्फ में किचन के सारे सामान और बर्तन रखे दिखाई दे रहे हैं. बगल में किचन के स्लैब और दूसरी तरफ दीवार से घिरी जगह बर्तन धोने और नहाने के लिए है.

एक तरफ एक फ्रीज है और उसके बगल में एक तख्ती लगी है, जिसपर चादर बिछी हुई है और दो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं. बस कमरा इतने में ही खत्म है. नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई दिखती है. वीडियो में इस कमरे में रहने वाले शख्स का दावा है कि उसका पूरा परिवार बस इतनी सी जगह में रहता है.

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शख्स बताता है कि जब सुबह पानी आता है तो मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं. क्योंकि मेरी पत्नी को घर के एक कोने में लगे नल से पानी भरना होता है और बर्तन धोने पड़ते हैं. शख्स ने बताया मेरे बच्चे दरवाजे की तरफ सोते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल जाना होता है. उन्हें जल्दी उठना पड़ता है. इसलिए मेरी नींद न टूट जाए, दरवाजा खोलने में बच्चे उस तरफ सोता है.

शख्स बताता है कि नीचे वह पूरा पैर फैलाकर भी नहीं सो पाता है. जब पैर दर्द करने लगता है तो दोनों टांगों को दीवार से टिका देता है. वीडियो बना रहे कंटेंट क्रिएटर ने भी खुद उतनी सी जगह में सोने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने दोनों पैर मोड़कर रखने पड़े.

वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि मुंबई में ऐसे ही एक छोटे से रूम में लाखों लोग रहते हैं. इसी में सोना, इसी में खाना बनाना और इसी में रहना होता है. इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है मुंबई जैसे बड़े शहर में इस तरह के रूम में रहने से अच्छा है गांव में जाकर रहना. दूसरे यूजर ने भी लिखा है - इसे देखकर यही लगता है कि सुकून वाला जीवन तो गांव में ही है.

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