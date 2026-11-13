रामायण में कुणाल कपूर के लुक का क्यों दीवाना हुआ थाईलैंड, दे डाला न्योता

नितेश तिवारी की 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से अब तक, इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस बीच खबर है कि 'रामायण: पार्ट 1' में इंद्र देव की भूमिका निभाने वाले कुणाल कपूर ने थाईलैंड में अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बना ली है. थाई फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके कैमियो की जमकर तारीफ की है.

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'रामायण' में भगवान इंद्र के रूप में नजर आने के लिए कुणाल कपूर को काफी तारीफ मिल रही है. फिल्म में वे दो युद्ध दृश्यों में दिखाई देते हैं. इसके अलावा, वे एक ऐसे सीन में भी नजर आते हैं, जहां वे भगवान विष्णु से रावण से लड़ने के लिए अवतार लेने का अनुरोध करते हैं. जहां कई फैंस ने उनके एक्टिंग को एकदम सटीक बताया है, वहीं थाईलैंड में उनके फैंस ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है.

ไม่เคยเข้าใจยอยศพระลอเลยว่าทำไมต้องอวยขนาดนั้น พระอินทร์มันหล่อเท่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ จนกระทั่งกูไปดูรามายณะ ไอเชี่ยเอ๊ย พระอินทร์หล่อมาก ไปหามาจากไหน หรือแคสต์ตรงจากดาวดึงส์ ส่วนช้างเอราวัณก็คงไปดีลมาสินะ ทุนสร้างเลยสูงขนาดนี้ กุตราย ๆ พระอินทร์หล่อมากจริง ๆ 😭💖 #Ramayana https://t.co/5XKWnSiRle — NuNah ꪔ̤̮ ft. thesis (@nunah2547) November 9, 2026

भगवान इंद्र के रूप में कुणाल की तस्वीरों (स्क्रीनग्रैब्स) के साथ, एक फैन ने थाई भाषा में लिखा, 'मुझे कभी समझ नहीं आया कि 'फ्रा लो' (Phra Lo) को इतनी चर्चा क्यों मिली. क्या इंद्र सच में इतने हैंडसम और कूल थे? फिर मैंने 'रामायण' देखी, और इंद्र वाकई बहुत हैंडसम हैं. उन्हें कहां से ढूंढा गया?'

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एक अन्य यूजर ने लिखा, 'उनका रूप बिल्कुल इंद्र जैसा है, जो स्वर्ग से धरती पर उतरे हों. वे चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, बाकी सभी पुरुषों से कहीं बेहतर. थाई लोगों के सपनों के इंद्र.' एक और फैन ने लिखा, 'क्या उन्हें पता है कि उनका आकर्षक रूप एक हथियार की तरह है?'

कई थाई फैंस ने एक्टर को अपने देश आने का न्योता दिया. एक यूजर ने लिखा, 'इंद्र की तरह तेजस्वी, जो स्वर्ग से धरती पर उतरे हैं, चंद्रमा की तरह सुंदर. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक थाईलैंड आने का आग्रह करता हूं.'

कुणाल कपूर ने तुरंत एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है। मेरी बहन का परिवार वहां रहता है. यह मेरे दूसरे घर जैसा है.'

रामायण के बारे में

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के प्रोडक्शन में बनी रामायण में यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी के अलावा काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसका दूसरा पार्ट 2028 दिवाली के मौके पर रिलीज होगा.

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