'तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात', फ्रांस में हिंसा पर बोलीं कंगना रनौत, रिजीम चेंज पर भी दिया बयान

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने विपक्षी दलों के सत्ता परिवर्तन वाले बयानों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की राजनीति और ओछी हरकतें देश को यह बार-बार याद दिलाती हैं कि आज के दौर में देश को एक मजबूत नेतृत्व की कितनी सख्त जरूरत है.

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इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में दुनिया के दूसरे हिस्सों में घटी घटनाओं और त्योहारों के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की.

फ्रांस की घटना का जिक्र

विपक्ष के बयानों पर बात करते हुए कंगना रनौत ने अंतरराष्ट्रीय हालात का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि हाल ही में फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, उसे सबने देखा है, जहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया और ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दुकानों तक हर जगह लूटपाट मची रही. मौजूदा वैश्विक हालात को तीसरे विश्व युद्ध की याद दिलाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में विपक्ष के इस तरह के कदम यह साफ दिखाते हैं कि भारत को स्थिर और मजबूत नेतृत्व की क्यों जरूरत है, और आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता क्यों है.

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भगदड़ पर जताया दुख

मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने हाल ही में चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ की दर्दनाक घटना पर भी गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह घटना दिल को झकझोर देने वाली और बेहद दुखद है. यह वाकई बहुत पीड़ादायक है कि जब पूरा देश और समाज खुशी के त्योहारों के माहौल में जश्न मना रहा हो, तब ऐसी दुर्घटना के कारण कई परिवार गहरे दुख के सागर में डूब जाएं. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.

आगामी त्योहारों को देखते हुए सांसद कंगना रनौत ने आम जनता से एक खास अपील भी की है. उन्होंने लोगों से कहा कि वे ऐसी जगहों पर जाने से पूरी तरह बचें जहां भारी भीड़ या जरूरत से ज्यादा कंजेशन हो. उन्होंने याद दिलाया कि अभी दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार बिल्कुल करीब हैं, इसलिए सभी को सुरक्षा और सावधानी का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

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