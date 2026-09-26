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'एक बार जीतना काफी नहीं', हिमेश रेशमिया संग लौट रहा 'इंडियन आइडल', प्रोमो रिलीज

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन अब 'इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न' के साथ उन जाने-पहचाने नामों में से कई को एक साथ वापस ला रहा है. शो का पहला प्रोमो आउट हो गया है.

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हिमेश रेशमिया की टीवी पर वापसी (Photo: YT/ SET India)
हिमेश रेशमिया की टीवी पर वापसी (Photo: YT/ SET India)

रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने अपने सबसे पसंदीदा सिंगिंग शो का नया प्रोमो जारी कर दिया है. इस प्रोमो ने दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है, क्योंकि इसमें म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया की वापसी का बड़ा ऐलान किया गया है.

मेकर्स इस शो को इतिहास का सबसे बड़ा और बेहद खास चैप्टर मान रहे हैं. अगर आप भी लंबे समय से इस शो के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे, तो मानकर चलिए कि इस बार का सफर पहले से काफी अलग और धमाकेदार होने वाला है.

जज की कुर्सी पर फिर हिमेश रेशमिया 
हिमेश रेशमिया और 'इंडियन आइडल' का रिश्ता काफी पुराना रहा है. वह इससे पहले भी कई सीजन्स में जज की भूमिका निभा चुके हैं. सेट पर उनका अलग ही अंदाज, कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाने का उनका खास तरीका और संगीत को लेकर उनकी पकड़ दर्शकों को हमेशा से भाती रही है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अब इस नए शो में उनकी वापसी से साफ हो गया है कि इस बार भी जजिंग पैनल पर वही पुराना जोश और संगीत का जादू देखने को मिलने वाला है.

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25 सितंबर को रिलीज हुआ प्रोमो, मेकर्स बोले- ऐतिहासिक होगा यह सफर शो की पहली झलक 25 सितंबर को जारी किए गए ऑफिशियल प्रोमो में देखने को मिली. इस प्रोमो में सिर्फ गायकी ही नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने और बार-बार खुद को साबित करने के जज्बे पर जोर दिया गया है.

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प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'सिर्फ एक बार जीतना काफी नहीं होता, जीत को बार-बार दोहराना पड़ता है. तैयार हो जाइए 'इंडियन आइडल' के सबसे बड़े और ऐतिहासिक नए सीजन के लिए—सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर.'

माना जा रहा है कि इस शो में इंडियन आइडल विनर और इस शो के कई पुराने बड़े सिंगर्स के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा.
 

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