Asian Games 2026 Day 7 Live: मैराथन में सावन बरवाल का धमाल, 44 साल बाद भारत को दिलाया मेडल

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates, 26 September India Medal Tally: एशियन गेम्स 2026 के सातवें दिन भारतीय खिलाड़ियों से दमदार प्रदर्शन की आस है. एथलेटिक्स, कबड्डी और शूटिंग में आज मेडल की बरसात हो रही है. बैडमिंटन, तीरंदाजी और बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी मेडल की राह आसान बनाना चाहेंगे. सातवें दिन के एक्शन से जुड़े हर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. कृपया ताजा अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए.
एशियन गेम्स के छठे दिन भारत ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते थे. शूटिंग में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने भारत को दिन का गोल्ड मेडल दिलाया. मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय टीम को सिल्वर मेडल मिला. इसके अलावा एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने सिल्वर पदक अपने नाम किया. महिलाओं के शॉट पुट में मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया. टेबल टेनिस की मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में दीया चिताले और मानुष शाह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या में इजाफा किया.
एशियन गेम्स में भारत के अब तक मेडलवीर
|क्र.सं.
|खिलाड़ी / टीम
|इवेंट
|खेल
|मेडल
|1
|इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद
|विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|2
|इलावेनिल वलारिवन
|विमेंस 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|3
|रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|4
|सुचिका तरियाल
|विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा
|MMA
|ब्रॉन्ज
|5
|रुद्रांक्ष पाटिल
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|6
|हिमांशु ढिल्लों
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|7
|भारतीय महिला क्रिकेट टीम
|विमेंस क्रिकेट
|क्रिकेट
|गोल्ड
|8
|राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल
|विमेंस स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|9
|अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ गिल
|मेन्स स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|10
|जय मीणा
|मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस
|सॉफ्ट टेनिस
|ब्रॉन्ज
|11
|मीराबाई चानू
|विमेंस 49 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|12
|भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम
|मेन्स टीम बैडमिंटन
|बैडमिंटन
|ब्रॉन्ज
|13
|सतनाम सिंह, सलमान खान
|मेन्स डबल स्कल्स
|रोइंग
|ब्रॉन्ज
|14
|रोशिबिना देवी नाओरेम
|विमेंस 60 किग्रा वुशू
|वुशू
|सिल्वर
|15
|अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल
|मिक्स्ड स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|16
|सीमा
|विमेंस 10000 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|17
|मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम
|मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|18
|ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार
|मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|19
|कमलजीत और सुरुचि सिंह
|10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम
|निशानेबाजी
|गोल्ड
|20
|दीया चिताले और मानुष शाह
|मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस
|टेबल टेनिस
|ब्रॉन्ज
|21
|मनप्रीत कौर
|विमेंस शॉट पुट
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|22
|गुलवीर सिंह
|मेन्स 10000 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|23
|बरानिका एलंगोवन
|विमेंस पोल वॉल्ट
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|24
|सावन बरवाल
|मेन्स मैराथन
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
यह भी पढ़ें: 44 साल का मैराथन में सूखा खत्म, सावन बरवाल ने रचा इतिहास... एशियन गेम्स में जीता सिल्वर, बनाए ये बड़े रिकॉर्ड
यशस्विनी घोरपड़े को टेबल टेनिस की विमेंस सिंगल्स स्पर्धा के प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. यशस्विनी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज मिवा हरिमोटो (जापान) के हाथों 1-4 से हार गईं.
लक्ष्य सेन की चुनौती मेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में खत्म हो गई है. लक्ष्य सेन दूसरे राउंड में नॉकआउट हो गए. लक्ष्य सेन को पूर्व विश्व चैम्पियन लोह कीन येव (सिंगापुर) के हाथों 12-21, 21-15, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा.
कैनो स्प्रिंट में भारत के लिए अच्छी खबर है. पार्वती/प्रसन्ना ने मिक्स्ड कयाक डबल्स 500 मीटर स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए. पार्वती/प्रसन्ना ने अपने सेमीफाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया.
भारत के सावन बरवाल ने शनिवार को यहां एशियन गेम्स में पुरुषों के मैराथन फाइनल में पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के साथ ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता, जिससे देश 44 साल में इस इवेंट में पहली बार पोडियम पर पहुंचा. भारत ने आखिरी बार 1982 के दिल्ली एडिशन में इस मेगा इवेंट में मैराथन मेडल जीता था. बरवाल ने 2:11:37 का टाइम निकाला, जो जापान के गोल्ड मेडलिस्ट इचिताका यामाशिता से 48 सेकंड पीछे रहे, जिन्होंने 2:10:49 का टाइम निकाला। चीन के पेयौ फेंग (2:12:13) ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. इस साल अप्रैल में, उन्होंने रॉटरडैम में NN मैराथन में शिवनाथ सिंह का 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा. बरवाल कुछ समय तक सबसे आगे चल रहे थे. आधे रास्ते तक, बरवाल 1:05:54 की टाइमिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गए थे। इवेंट में दूसरे भारतीय रनर कार्तिक करकेरा 19 रनर्स में 17वें स्थान पर रहे.
तीरंदाजी
सुबह 4:30 बजे - मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप भोगे, नीरज चौहान
सुबह 4:30 बजे - विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी
सुबह 9 बजे - विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - कीर्ति, कुमकुक मोहोड, अंकिता भकत
सुबह 9 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व क्वालिफिकेशन राउंड
सुबह 9 बजे - मेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - कुशल दलाल, साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु
सुबह 9 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड
एथलेटिक्स
सुबह 4 बजे- मेन्स मैराथन फाइनल - सावन बरवाल, कार्तिक करकेरा
सुबह 5:35 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: 100 मीटर हीट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
सुबह 6:15 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: लंबी कूद - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
सुबह 7:55 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: शॉट पुट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
सुबह 8 बजे - मेन्स 200 मीटर राउंड 1 हीट - अनिमेष कुजूर
सुबह 8:10 बजे - विमेंस लंबी कूद क्वालिफिकेशन - शैली सिंह, एन्सी सोजन
दोपहर 2:35 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: ऊंची कूद - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
शाम 4:04 बजे - विमेंस 100 मीटर बाधा दौड़ राउंड 1 हीट - ज्योति याराजी, नंदिनी कोंगन
शाम 4:25 बजे - विमेंस 200 मीटर राउंड 1 हीट - उन्नती अयप्पा बोलैंड, हरिता भद्रा
शाम 4:30 बजे- मेन्स शॉट पुट फाइनल - तजिंदरपाल सिंह, करणवीर सिंह
शाम 4:54 बजे - मेन्स 200 मीटर सेमीफाइनल हीट - अनिमेष कुजूर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 5:05 बजे - मेन्स ट्रिपल जंप फाइनल - प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन
शाम 5:21 बजे - मेन्स 1500 मीटर राउंड 1 हीट - गुलवीर सिंह, यूनुस शाह
शाम 5:50 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: 400 मीटर हीट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
शाम 6:15 बजे - विमेंस 400 मीटर फाइनल - किरण, प्राची
शाम 6:33 बजे - मेन्स 400 मीटर फाइनल - विशाल टीके
शाम 6:45 बजे - विमेंस 1500 मीटर फाइनल - पारुल चौधरी, पूजा
बैडमिंटन
सुबह 6:00 बजे - मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - लक्ष्य सेन बनाम लोह कीन येव (सिंगापुर)
सुबह 11:30 बजे के बाद - विमेंस सिंगल्स सेकंड राउंड - उन्नति हुड्डा बनाम वोंग लिंग चिंग (मलेशिया)
समय की पुष्टि बाकी- मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - आयुष शेट्टी बनाम मखसुत ताजिबुल्लायेव (कजाकिस्तान)
समय की पुष्टि बाकी- विमेंस सिंगल्स सेकंड राउंड - पीवी सिंधु बनाम चिउ पिन-चियान (चीनी ताइपे)
दोपहर 2: 30 बजे के बाद- विमेंस डबल्स सेकंड राउंड- तृषा जॉली/गायत्री गोपीचंद बनाम मायू मात्सुमोतो/युकी फुकुशिमा (जापान)
मेन्स और विमेंस सिंगल्स में तीसरे राउंड (राउंड ऑफ 16) के मुकाबले भी आज होंगे. समय की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
मुक्केबाजी
सुबह 10:15 बजे - मेन्स 55 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - जादुमणि सिंह बनाम कार्लो पालम (फिलीपींस)
दोपहर 2:15 बजे - मेन्स 90 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - कपिल पोखरिया बनाम सैम एस्टाकी (ईरान)
शाम 5:45 बजे - विमेंस 60 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - प्रिया घंघस बनाम ओह योन-जी (साउथ कोरिया)
कैनो स्प्रिंट
सुबह 6:30 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर सेमीफाइनल 1 - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत
सुबह 6:50 बजे - मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल 1 - पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार चेमपाडियिल सत्यप्रकाश
सुबह 7:50 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर फाइनल बी - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:10 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर फाइनल ए - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:20 बजे - मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर फाइनल ए - राजू रावत और नेहा देवी लीचोनबाम
सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर फाइनल ए - पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार चेमपाडियिल सत्यप्रकाश (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
घुड़सवारी
सुबह 6 बजे - ड्रेसेज इंडिविजुअल सेकंड इंडिविजुअल क्वालिफायर (गौरव पुंडीर, हृदय छेदा, श्रुति वोरा, जय सूद)
ईस्पोर्ट्स
सुबह 10:45 बजे - MOBA [पोकेमॉन यूनाइट] ग्रुप सी - भारत (अदनान मोहम्मद बादशाह, रुद्र नारायण नायक, दीपकुमार विपुलभाई पटेल, साई कृष्ण नल्लूरी, दीपज्योति लक्ष्मण नाथ, रूबेन गॉडफ्रे फर्नांडीस) बनाम जापान
फेंसिंग
सुबह 6 बजे- विमेंस फॉयल टीम, टेबल ऑफ 16 - भारत (जॉय अशिथा स्टालिनराज, मीना देवी नाओरेम, कनुप्रिया चावला, सोनिया देवी वाइखोम) बनाम इंडोनेशिया
सुबह 7 बजे - मेन्स सेबर टीम, टेबल ऑफ 16 - भारत (विशाल थापर, गिशो निधि कुमारेसन पद्मा, करण सिंह, लक्ष्य बैडसर)
सुबह 8 बजे - मेन्स सेबर टीम और विमेंस फॉइल टीम क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:30 बजे - विमेंस फॉइल टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12:30 बजे - मेन्स सेबर टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 1:50 बजे - विमेंस फॉइल टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:50 बजे - मेन्स सेबर टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
हॉकी
दोपहर 1:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम जापान
कबड्डी
सुबह 9:30 बजे - विमेंस टीम फाइनल - भारत बनाम ईरान
दोपहर 2:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम ईरान
सेलिंग
सुबह 9:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - श्रद्धा वर्मा और रवींद्र कुमार शर्मा
सुबह 10:30 बजे - मेन्स स्किफ ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल
सुबह 10:40 बजे - विमेंस स्किफ ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा
शूटिंग
सुबह 6:15 बजे - विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल - तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे, विदर्सा विनोद
सुबह 9:30 बजे - विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल फाइनल - तिलोत्तमा सेन (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), आशी चौकसे (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), विदर्सा विनोद (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
स्क्वैश
सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल - वेलावन सेंथिलकुमार/जोशना चिनप्पा बनाम ली का यी/तांग मिंग होंग (हॉन्ग कॉन्ग)
सुबह 10:30 बजे - विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल - अनाहत सिंह बनाम सतोमी वतनबे (जापान)
सुबह 11:15 बजे - मेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल - अभय सिंह बनाम मुहम्मद इरफान (पाकिस्तान)
सर्फिंग
सुबह 3:58 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट 3 - कमला प्रकाश
सुबह 4:54 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट 7 - चीनी शांति गायेन
सुबह 5:50 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट - किशोर कुमार अनबरशु, शिवराज बाबू
सुबह 9:06 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट - शुगर शांति गायेन, कमली प्रकाश
टेबल टेनिस
सुबह 6:30 बजे - विमेंस सिंगल्स राउंड ऑफ 16 - यशस्विनी घोरपड़े बनाम मिवा हरिमोटो (जापान)
गुड मॉर्निंग दोस्तों!. एशियन गेम्स 2026 में सातवें दिन के एक्शन से जुड़े लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आज भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनपर हमारी पर निगाहें हैं. हम लगातार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़ी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे. कृपया इस पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा...