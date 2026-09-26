Asian Games 2026 Day 7 Live: मैराथन में सावन बरवाल का धमाल, 44 साल बाद भारत को दिलाया मेडल

6:44 AM (41 मिनट पहले)

26 सितंबर को भारत का फुल शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 4:30 बजे - मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप भोगे, नीरज चौहान

सुबह 4:30 बजे - विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी

सुबह 9 बजे - विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - कीर्ति, कुमकुक मोहोड, अंकिता भकत

सुबह 9 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व क्वालिफिकेशन राउंड

सुबह 9 बजे - मेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड और टीम क्वालिफिकेशन राउंड - कुशल दलाल, साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु

सुबह 9 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड

एथलेटिक्स

सुबह 4 बजे- मेन्स मैराथन फाइनल - सावन बरवाल, कार्तिक करकेरा

सुबह 5:35 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: 100 मीटर हीट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

सुबह 6:15 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: लंबी कूद - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

सुबह 7:55 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: शॉट पुट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

सुबह 8 बजे - मेन्स 200 मीटर राउंड 1 हीट - अनिमेष कुजूर

सुबह 8:10 बजे - विमेंस लंबी कूद क्वालिफिकेशन - शैली सिंह, एन्सी सोजन

दोपहर 2:35 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: ऊंची कूद - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

शाम 4:04 बजे - विमेंस 100 मीटर बाधा दौड़ राउंड 1 हीट - ज्योति याराजी, नंदिनी कोंगन

शाम 4:25 बजे - विमेंस 200 मीटर राउंड 1 हीट - उन्नती अयप्पा बोलैंड, हरिता भद्रा

शाम 4:30 बजे- मेन्स शॉट पुट फाइनल - तजिंदरपाल सिंह, करणवीर सिंह

शाम 4:54 बजे - मेन्स 200 मीटर सेमीफाइनल हीट - अनिमेष कुजूर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 5:05 बजे - मेन्स ट्रिपल जंप फाइनल - प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन

शाम 5:21 बजे - मेन्स 1500 मीटर राउंड 1 हीट - गुलवीर सिंह, यूनुस शाह

शाम 5:50 बजे - मेन्स डेकाथलॉन: 400 मीटर हीट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

शाम 6:15 बजे - विमेंस 400 मीटर फाइनल - किरण, प्राची

शाम 6:33 बजे - मेन्स 400 मीटर फाइनल - विशाल टीके

शाम 6:45 बजे - विमेंस 1500 मीटर फाइनल - पारुल चौधरी, पूजा

बैडमिंटन

सुबह 6:00 बजे - मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - लक्ष्य सेन बनाम लोह कीन येव (सिंगापुर)

सुबह 11:30 बजे के बाद - विमेंस सिंगल्स सेकंड राउंड - उन्नति हुड्डा बनाम वोंग लिंग चिंग (मलेशिया)

समय की पुष्टि बाकी- मेन्स सिंगल्स सेकंड राउंड - आयुष शेट्टी बनाम मखसुत ताजिबुल्लायेव (कजाकिस्तान)

समय की पुष्टि बाकी- विमेंस सिंगल्स सेकंड राउंड - पीवी सिंधु बनाम चिउ पिन-चियान (चीनी ताइपे)

दोपहर 2: 30 बजे के बाद- विमेंस डबल्स सेकंड राउंड- तृषा जॉली/गायत्री गोपीचंद बनाम मायू मात्सुमोतो/युकी फुकुशिमा (जापान)

मेन्स और विमेंस सिंगल्स में तीसरे राउंड (राउंड ऑफ 16) के मुकाबले भी आज होंगे. समय की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

मुक्केबाजी

सुबह 10:15 बजे - मेन्स 55 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - जादुमणि सिंह बनाम कार्लो पालम (फिलीपींस)

दोपहर 2:15 बजे - मेन्स 90 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - कपिल पोखरिया बनाम सैम एस्टाकी (ईरान)

शाम 5:45 बजे - विमेंस 60 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - प्रिया घंघस बनाम ओह योन-जी (साउथ कोरिया)

कैनो स्प्रिंट

सुबह 6:30 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर सेमीफाइनल 1 - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत

सुबह 6:50 बजे - मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल 1 - पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार चेमपाडियिल सत्यप्रकाश

सुबह 7:50 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर फाइनल बी - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:10 बजे - मेन्स कयाक सिंगल 500 मीटर फाइनल ए - हर्षवर्धन सिंह शक्तावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:20 बजे - मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर फाइनल ए - राजू रावत और नेहा देवी लीचोनबाम

सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर फाइनल ए - पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार चेमपाडियिल सत्यप्रकाश (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

घुड़सवारी

सुबह 6 बजे - ड्रेसेज इंडिविजुअल सेकंड इंडिविजुअल क्वालिफायर (गौरव पुंडीर, हृदय छेदा, श्रुति वोरा, जय सूद)

ईस्पोर्ट्स

सुबह 10:45 बजे - MOBA [पोकेमॉन यूनाइट] ग्रुप सी - भारत (अदनान मोहम्मद बादशाह, रुद्र नारायण नायक, दीपकुमार विपुलभाई पटेल, साई कृष्ण नल्लूरी, दीपज्योति लक्ष्मण नाथ, रूबेन गॉडफ्रे फर्नांडीस) बनाम जापान

फेंसिंग

सुबह 6 बजे- विमेंस फॉयल टीम, टेबल ऑफ 16 - भारत (जॉय अशिथा स्टालिनराज, मीना देवी नाओरेम, कनुप्रिया चावला, सोनिया देवी वाइखोम) बनाम इंडोनेशिया

सुबह 7 बजे - मेन्स सेबर टीम, टेबल ऑफ 16 - भारत (विशाल थापर, गिशो निधि कुमारेसन पद्मा, करण सिंह, लक्ष्य बैडसर)

सुबह 8 बजे - मेन्स सेबर टीम और विमेंस फॉइल टीम क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:30 बजे - विमेंस फॉइल टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12:30 बजे - मेन्स सेबर टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1:50 बजे - विमेंस फॉइल टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 2:50 बजे - मेन्स सेबर टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

हॉकी

दोपहर 1:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम जापान

कबड्‌डी

सुबह 9:30 बजे - विमेंस टीम फाइनल - भारत बनाम ईरान

दोपहर 2:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम ईरान

सेलिंग

सुबह 9:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - श्रद्धा वर्मा और रवींद्र कुमार शर्मा

सुबह 10:30 बजे - मेन्स स्किफ ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल

सुबह 10:40 बजे - विमेंस स्किफ ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे - विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल - तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे, विदर्सा विनोद

सुबह 9:30 बजे - विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल फाइनल - तिलोत्तमा सेन (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), आशी चौकसे (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), विदर्सा विनोद (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

स्क्वैश

सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल - वेलावन सेंथिलकुमार/जोशना चिनप्पा बनाम ली का यी/तांग मिंग होंग (हॉन्ग कॉन्ग)

सुबह 10:30 बजे - विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल - अनाहत सिंह बनाम सतोमी वतनबे (जापान)

सुबह 11:15 बजे - मेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल - अभय सिंह बनाम मुहम्मद इरफान (पाकिस्तान)

सर्फिंग

सुबह 3:58 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट 3 - कमला प्रकाश

सुबह 4:54 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट 7 - चीनी शांति गायेन

सुबह 5:50 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 2 हीट - किशोर कुमार अनबरशु, शिवराज बाबू

सुबह 9:06 बजे - विमेंस शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट - शुगर शांति गायेन, कमली प्रकाश

टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे - विमेंस सिंगल्स राउंड ऑफ 16 - यशस्विनी घोरपड़े बनाम मिवा हरिमोटो (जापान)