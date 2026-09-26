कांगो में बड़ा प्लेन क्रैश, 2 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 14 लोगों की मौत

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में शनिवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हुआ है. इस हादसे में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई. कांगो की सेना ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की.

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मरने वालों में सैन्य अदालत के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुतोंबो काटालायी तिएंदे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया शामिल हैं. इनके अलावा प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य और प्लेन में मौजूद केबिन क्रू के लोग भी हादसे में मारे गए.

तकनीकी खराबी के बाद हुआ हादसा

कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेंगे ने बताया कि विमान दक्षिण-पश्चिमी कांगो के किकविट शहर से राजधानी किंशासा लौट रहा था. इसी दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या के बाद विमान केंगे इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा.

कांगो की सेना ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों और हालात का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि तकनीकी खराबी किस वजह से हुई. कांगो के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बोर्ड चेयरमैन ट्राइफॉन किन-किए मुलुंबा ने कहा कि हादसे के सही कारणों की जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी.

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विद्रोही समूहों से जूझ रहा है कांगो

यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब कांगो की सेना देश के पूर्वी हिस्से में कई विद्रोही समूहों से लड़ाई लड़ रही है. इनमें रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह भी शामिल है. हाल के महीनों में विद्रोही हमलों में तेजी आई है. कई अहम शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था. ऐसे में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों की मौत को कांगो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. फिलहाल अधिकारियों की नजर हादसे की जांच पर है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि प्लेन हादसे की असली वजह क्या थी.

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