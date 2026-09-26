scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Nakshatra Parivartan 2026: 9 अक्टूबर से 122 दिन तक शनि की खास कृपा, 5 राशियों को होगा धन लाभ

Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि 9 अक्टूबर 2026 को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस बदलाव से 5 राशियों को धन, करियर और कारोबार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं.

Advertisement
X
शनि का गोचर (Photo: ITG)
शनि का गोचर (Photo: ITG)

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन और मेहनत से जोड़कर देखा जाता है.  शनि की चाल में होने वाला बदलाव लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला माना जाता है. अब अक्टूबर में शनि अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 अक्टूबर 2026 को रात 7 बजकर 28 मिनट पर शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.   

शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय मान्यताओं में खास माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र माना जाता है. इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जाता है. इनमें वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े सकारात्मक बदलावों की संभावना बताई गई है.   

9 अक्टूबर को क्या बदलेगा?

सम्बंधित ख़बरें

Shani Gochar 2026 Saturn Nakshatra
शनि का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
Shani Nakshatra Gochar 2026
चतुर्दशी श्राद्ध पर शनि गोचर, अक्टूबर में आएगा 4 राशियों का गोल्डन टाइम
Rahu Chandrama Yuti
शनि की राशि में चंद्रमा-राहु की युति, कल से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू
Shani gochar 2027
2027 में खत्म होगी कुंभ राशि पर साढ़ेसाती! मिलेगी लाभ ही लाभ
Saturn Transit 2027 Aries Aquarius Sade Sati
मेष राशि में शनि का गोचर: जानें किस राशि पर क्या पड़ेगा असर

वर्तमान में शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कर रहे हैं.  9 अक्टूबर को वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. उपलब्ध ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह परिवर्तन करीब 122 दिनों की अवधि से जुड़ा है. इस दौरान शनि की स्थिति का प्रभाव कामकाज, आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों पर अलग-अलग रूप में देखा जा सकता है.   

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि मेहनत और कर्म के आधार पर परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं. इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी के बजाय नियमित मेहनत और अनुशासन पर जोर देने की सलाह दी जाती है.   

Advertisement

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन नौकरी और आर्थिक मामलों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है.  कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आमदनी में सुधार की संभावना भी बताई गई है.   

जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए. नौकरीपेशा लोगों के लिए काम में बदलाव या नई भूमिका सामने आ सकती है.   

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर के बाद का समय आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.  आय के नए साधन बनने या पहले से चल रहे काम से फायदा मिलने की संभावना बताई गई है.   

नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहने की ज्योतिषीय मान्यता है. हालांकि आर्थिक फैसले लेते समय बजट और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी रहेगा.   

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के करियर में बदलाव देखने को मिल सकता है. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बताई गई है.  कुछ लोगों को बेहतर नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है.   

कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आने की मान्यता है. इस दौरान किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए काम से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.   

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि ही हैं. इसलिए शनि के अपने नक्षत्र में प्रवेश को इस राशि के लिए विशेष माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है.  आर्थिक स्थिति में अचानक लाभ के अवसर भी बन सकते हैं.  हालांकि किसी भी बड़े निवेश या संपत्ति से जुड़े फैसले में पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा.   

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह बदलाव रुके हुए कामों को गति देने वाला माना जा रहा है.  लंबे समय से अटके काम दोबारा शुरू हो सकते हैं. कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, ताकि आर्थिक लाभ का सही इस्तेमाल किया जा सके.   

किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का नक्षत्र परिवर्तन मुख्य रूप से करियर, आय, कारोबार, जिम्मेदारियों और संपत्ति से जुड़े मामलों में असर डाल सकता है.  किसी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो किसी के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं.   

हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति की पूरी जन्मकुंडली और दशा आदि पर भी निर्भर माना जाता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.   

Advertisement

शनि के इस बदलाव में क्या ध्यान रखें?

ज्योतिष में शनि को अनुशासन और कर्म से जोड़ा जाता है.  इसलिए इस अवधि में काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करना, जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना और आर्थिक मामलों में अनावश्यक जोखिम से बचना उपयोगी माना जाता है.   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में भी शुरू होगा SIR, ट्रंप के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी |
    Bigg boss 20: रीति तिवारी की भाषा पर भड़के सलमान खान, 'वीकेंड का वार' में लगाई क्लास |
    सऊदी की रक्षा के लिए 'इस्लामिक NATO' आया एक साथ, रियाद की मीटिंग में क्या हुआ? |
    Asian Games 2026 Day 7 Live: मैराथन में सावन बरवाल का धमाल, 44 साल बाद भारत को दिलाया मेडल |
    Best hill stations in South India: ऊटी से मुन्नार तक, दक्षिण भारत के ये 10 हिल स्टेशन हैं फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट |
    UNGA में ग्लोबल नेता, लोकल भाषण |
    सहयोगियों के बदलते सुर से कितना असहज हुआ एनडीए |
    Aaj ka Rashifal 26 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले कमाएंगे तगड़ा धन लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल |
    9 खिलाड़ी, एक ही सरनेम... एशियन गेम्स में ओमान की क्रिकेट टीम ने खींचा सबका ध्यान |
    Pitra Paksha 2026: 26 या 27 सितंबर, किस तारीख से शुरू होंगे पितृ पक्ष? पंडित से दूर किया तिथि का कंफ्यूजन
    Advertisement