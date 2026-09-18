प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोल हुईं कटरीना कैफ, सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन

एक्टर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बीच उनका सपोर्ट किया है. उन्होंने हाल ही में लेखक हर्षवीर जैन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया. हर्षवीर के पेज 'स्टोरीसेलरकॉमिक्स' ने एक मजबूत मैसेज शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस को बॉडी-शेम करने वालों की आलोचना की गई थी.

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पोस्ट में लेखक ने बताया कि कैसे टीनएज में उन्हें कटरीना पर क्रश था और वे उनकी फिल्मों को कितना पसंद करते थे. इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के लुक को लेकर हो रही हालिया ट्रोलिंग पर बात की.

पोस्ट में क्या लिखा था?

पोस्ट में लिखा था, 'अपनी टीनएज में मुझे कटरीना कैफ पर क्रश था. उनकी एक झलक पाने के लिए मैं दूसरे राज्यों तक गया. अखबार की कटिंग और फिल्मों के पोस्टर जमा किए, कुछ तो अपने वॉलेट में भी रखे. सिर्फ इसलिए फिल्में देखीं क्योंकि वे उनमें थीं और अब जब कोई ट्रोल कहता है कि प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ने की वजह से उनका करियर खत्म हो गया है, तो मुझे उस ट्रोल पर तरस आता है.'

आगे लिखा था, 'क्योंकि ये ट्रोल या तो टीनएजर्स होते हैं या फिर बड़े आदमी. अगर वे टीनएजर्स हैं, तो मुझे उन पर तरस आता है क्योंकि वे औरतों से इतनी नफरत करते हैं कि अपनी उम्र की किसी औरत पर क्रश करने के बजाय, वे ऐसी औरत से नफरत करना चुनते हैं जिस पर शायद उनके अंकल क्रश करते थे. वे 2000 के दशक में ही अटके हुए हैं. काफी दुखद है. लेकिन अगर वे बड़े आदमी हैं, तो यह और भी ज्यादा दुखद है.'

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'जाहिर सी बात नहीं कह रहा. कुछ लोगों में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होती. वे यह नहीं समझेंगे कि उनकी जिंदगी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें सच में लगता है कि है. लेकिन उनमें अपने लिए हमदर्दी होती है, और उम्मीद है कि वे बेहतर बनना चाहते हैं. उम्मीद है कि उन तक बात पहुंचेगी.'

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ऋतिक ने किया लाइक

ऋतिक का पोस्ट को लाइक करना अब चर्चा का विषय बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि ऋतिक और कटरीना की दोस्ती बहुत पुरानी है. दोनों ने जोया अख्तर की 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' (2011) और सिद्धार्थ आनंद की 'बैंग बैंग!' (2014) में साथ काम किया है.

कटरीना कैफ ट्रोल हुईं

कटरीना को हाल ही में अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में अपने एक्टर-पति विक्की कौशल के साथ देखा गया था. एक्ट्रेस, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था, को प्रेग्नेंसी के बाद सोशल मीडिया पर अपने वजन को लेकर कमेंट्स का सामना करना पड़ा है.

यह पहली बार नहीं है जब कटरीना को ऑनलाइन बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा है. कुछ हफ्ते पहले, फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में देखे जाने के बाद भी उन्हें इसी तरह ट्रोल किया गया था.

कैटरीना ने अब तक इस ट्रोलिंग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.



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