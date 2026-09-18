scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां की पेंशन और बहन को जमीन मिलने का शक, बेटे ने कुल्हाड़ी से किया डबल मर्डर

जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में जमीन और पेंशन को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद शुक्रवार को दोहरे हत्याकांड में बदल गया. सैदुपुर गांव में भूपेंद्र पटेल पर अपनी 70 वर्षीय मां शीतला देवी और 40 वर्षीय बहन गौरा देवी की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है.

Advertisement
X
मां-बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या. (Photo: Screengrab)
मां-बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या. (Photo: Screengrab)

जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में शुक्रवार दोपहर परिवार के बीच चल रहा पुराना विवाद अचानक खूनी हो गया. जमीन और मां को मिलने वाली पेंशन के पैसे को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाई पर अपनी मां और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है. मृतकों की पहचान 70 वर्षीय शीतला देवी और उनकी बेटी गौरा देवी के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

शीतला देवी के पति राजपति पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक थे. दंपती की छह बेटियां और सबसे छोटा बेटा भूपेंद्र पटेल था. परिवार के लोगों के अनुसार, करीब छह वर्ष पहले राजपति पटेल ने अपनी संपत्ति को लेकर अपनी सबसे छोटी बेटी गौरा देवी के पक्ष में वसीयत की थी. इसके बाद संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया और मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया. बाद में जमीन का बंटवारा हुआ. इसमें कुछ हिस्सा बहनों और बाकी हिस्सा मां और बेटे के हिस्से में आने की बात बताई जा रही है. इसी के साथ मां को मिलने वाली पेंशन और जमीन से जुड़े मामलों को लेकर भी मां-बेटी और बेटे के बीच विवाद होने की बात सामने आई.

मां और बेटी के बीच खड़ा हुआ बेटा

सम्बंधित ख़बरें

अनुष्ठान के लिए नोएडा से जौनपुर बुलाया था. (Photo: Screengrab)
घर में कराया था अनुष्ठान... मन्नत पूरी नहीं हुई तो पुजारी को बना लिया बंधक
पुलिस ने आरोपी बहू के साथ अन्य आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
आंख में मिर्च झोंकी, फिर किए वार... टीचर बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट!
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज
रिसेप्शन नहीं होगा,लखनऊ में होगी शादी...रिंकू और प्रिया का वेडिंग प्लान
गोल्ड मेडल की रेस में बेटियों का दबदबा, राज्यपाल ने छात्रों को दी सलाह
Jaunpur Crime
जौनपुर में मासूम छात्र क्लासरूम में डेढ़ घंटे फंसा रहा

परिवार के लोगों के मुताबिक, भूपेंद्र के व्यवहार को लेकर पहले भी घर में विवाद होते रहे थे. शुक्रवार दोपहर घर में मां, बेटे और बेटी के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि भूपेंद्र पर घर से कुल्हाड़ी लाकर हमला करने का आरोप है. आरोप है कि उसने सबसे पहले अपनी मां शीतला देवी पर कुल्हाड़ी से हमला किया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मां पर हमला होते देख उनकी बेटी गौरा देवी उन्हें बचाने पहुंची. आरोप है कि भूपेंद्र ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से गौरा देवी की भी मौत हो गई. एक ही परिवार में मां और बेटी की हत्या की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

Advertisement

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं. सूचना मिलने पर पुलिस टीम गांव पहुंची और भूपेंद्र पटेल को घर से हिरासत में ले लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कथित वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली. घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के करीब दस थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं और क्षेत्राधिकारी मछलीशहर समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में पुलिस परिवार के बीच चल रहे जमीन और पेंशन से जुड़े विवाद को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

हत्या के बाद घर में ही मौजूद था आरोपी

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार में काफी समय से विवाद चल रहा था. नाराज चल रहे भूपेंद्र पटेल पर अपनी मां और बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का आरोप है. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इस्तेमाल किया गया आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मां की पेंशन और बहन को जमीन मिलने का शक, बेटे ने कुल्हाड़ी से किया डबल मर्डर |
    Shardiye Navratri 2026: शारदीय नवरात्र कब से शुरू? जानें तिथि और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त |
    महज 18 दिन में दरारें! केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया था 1.24 करोड़ की सरकारी बिल्डिंग का उद्घाटन, लीपापोती भी काम न आई |
    पुलिसकर्मी का हाईवोल्टेज हंगामा, बंदूक फेंकी और नौकरी छोड़ने की बात |
    Instagram Reel देखकर सोलर पैनल का ऑर्डर, 19.35 लाख गंवाकर ठगा गया व्यापारी |
    ऑस्कर के लिए ‘गोंधल’ ने कसी कमर! पहले से तैयार थी टीम, डायरेक्टर ने बताया LA से लेकर फिनलैंड तक का पूरा प्लान |
    ब‍िहार के शहरीकरण और शराबबंदी पर सवाल, देखें सम्राट कैब‍िनेट के मंत्र‍ियों के साथ |
    Small Home Furniture Tricks: छोटे घर के लिए खरीदना है नया फर्नीचर? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा हर कमरा! |
    'डॉक्टर साहब! इसी ने काटा है...' सांप को थैली में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक |
    Radha Ashtami 2026: राधारानी की पूजा में इन 5 बातों से बचें
    Advertisement