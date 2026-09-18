scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Instagram Reel देखकर सोलर पैनल का ऑर्डर, 19.35 लाख गंवाकर ठगा गया व्यापारी

गुजरात के भावनगर में सोशल मीडिया पर सस्ते सोलर पैनल का विज्ञापन देखकर खरीदारी करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया. मुंबई की एक कथित कंपनी ने सौर पैनल उपलब्ध कराने का भरोसा देकर 40 फीसदी अग्रिम रकम मांगी. व्यापारी ने 19.35 लाख रुपये दे दिए, लेकिन सामान नहीं मिला. बाद में पता चला कि दूसरे कारोबारियों से भी इसी तरह रकम ली गई थी.

Advertisement
X
रील में दिखा सस्ता सोलर पैनल.(Photo: Representational)
रील में दिखा सस्ता सोलर पैनल.(Photo: Representational)

गुजरात के भावनगर में सोशल मीडिया पर सस्ते सोलर पैनल का विज्ञापन देखकर खरीदारी करने की कोशिश एक व्यापारी को महंगी पड़ गई. सौर छत का कारोबार करने वाले भगीरथभाई कथित साइबर ठगी का शिकार हो गए. मुंबई की एक कथित कंपनी के प्रतिनिधि ने सस्ते दाम पर अडानी सोलर पैनल देने का भरोसा दिलाकर उनसे 19.35 लाख रुपये ले लिए.

मामला 1 सितंबर से शुरू हुआ. भगीरथभाई ने इंस्टाग्राम पर अडानी टॉप-कॉन सोलर पीवी मॉड्यूल बेचने से जुड़ी एक रील देखी थी. गुजरात में इन सौर पैनलों की कमी होने की वजह से उन्होंने विज्ञापन में दिलचस्पी दिखाई. इसके बाद 4 सितंबर को रील में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया.

यह भी पढ़ें: भावनगर में फूड फैक्ट्री में लगी भीषण आग... स्टोररूम जलकर खाक, सुपरवाइजर झुलसा

सम्बंधित ख़बरें

Bhavnagar Honeytrap exposed
फेसबुक पर दोस्ती, फिर हनीट्रैप... कारोबारी से लाखों की ठगी, 3 गिरफ्तार
17 बोतलें और मशीनरी बरामद.(Photo: Screengrab)
रेलवे क्वार्टर में बन रही थी नकली शराब... 3 तस्कर अरेस्ट, 7 फरार
gujarat aajtat news latest
भावनगर के फूड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखें गुजरात आजतक
bhavnagar kij food factory fire damage supervisor injured
भावनगर: फूड फैक्ट्री में भीषण आग, स्टोररूम जलकर खाक, सुपरवाइजर झुलसा
kajal baraiya murder
लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को सिखाया सबक

वहां से अमन सिंह नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और 'सनरूफ एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से 49.60 लाख रुपये का मूल्य प्रस्ताव भेजा. उसने बताया कि 40 फीसदी अग्रिम रकम देने पर 15 दिन में सोलर पैनल पहुंचा दिए जाएंगे. भरोसा करके व्यापारी ने 7 सितंबर को 19.35 लाख रुपये ऑनलाइन भेज दिए.

पैसे पहुंचे, लेकिन सामान नहीं आया

Advertisement

अग्रिम भुगतान करने के बाद व्यापारी सोलर पैनल की डिलीवरी का इंतजार करते रहे. तय समय बीतने के बावजूद सामान नहीं पहुंचा. इसी दौरान 14 सितंबर को व्यापारियों के एक समूह में आए संदेश और अखबार की कतरनों से उन्हें इस कंपनी को लेकर दूसरी शिकायतों की जानकारी मिली.

पता चला कि राजकोट के भावेशभाई, डीसा के रोहितकुमार और धार्मिकभाई समेत कई अन्य विक्रेताओं से भी अग्रिम रकम ली गई थी. आरोप है कि भुगतान लेने के बाद उन्हें सौर पैनलों की आपूर्ति नहीं की गई. इसके बाद भगीरथभाई ने अमन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया.

तब व्यापारी को अपने साथ हुई कथित ठगी का अंदाजा हुआ. उन्होंने भावनगर साइबर अपराध थाने में शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

भावनगर साइबर अपराध पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(4), 319(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब पैसों के लेनदेन और आरोपी से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सौर पैनलों का विज्ञापन किस तरह प्रसारित किया गया और व्यापारियों से ली गई रकम कहां-कहां भेजी गई. दूसरे कारोबारियों से सामने आई शिकायतों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.

Advertisement

फिलहाल भावनगर साइबर अपराध पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस आरोपी की भूमिका, कंपनी से जुड़े विवरण और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. व्यापारी से 19.35 लाख रुपये की कथित ठगी के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर सस्ते सामान के विज्ञापनों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी का एक और उदाहरण सामने लाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Instagram Reel देखकर सोलर पैनल का ऑर्डर, 19.35 लाख गंवाकर ठगा गया व्यापारी |
    ऑस्कर के लिए ‘गोंधल’ ने कसी कमर! पहले से तैयार थी टीम, डायरेक्टर ने बताया LA से लेकर फिनलैंड तक का पूरा प्लान |
    ब‍िहार के शहरीकरण और शराबबंदी पर सवाल, देखें सम्राट कैब‍िनेट के मंत्र‍ियों के साथ |
    Small Home Furniture Tricks: छोटे घर के लिए खरीदना है नया फर्नीचर? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा हर कमरा! |
    'डॉक्टर साहब! इसी ने काटा है...' सांप को थैली में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक |
    Radha Ashtami 2026: राधारानी की पूजा में इन 5 बातों से बचें |
    बांकीपुर उपचुनाव में आखिर कहां चूक हुई? CM सम्राट चौधरी ने दिया ये जवाब |
    'मां ने पैरों पर गिरकर कहा शादी मत करो' 30 साल बड़े डायरेक्टर को पति बना पछताई एक्ट्रेस, टूटा घर |
    एजुकेशन को लेकर क्या हैं सम्राट सरकार की प्राथम‍िकताएं? ब‍िहार के श‍िक्षामंत्रियों से जानें |
    UP में मुंह में छिपाकर चुराए जेवर! CCTV ने खोला खौफनाक राज!
    Advertisement