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Small Home Furniture Tricks: छोटे घर के लिए खरीदना है नया फर्नीचर? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा हर कमरा!

Small Home Furniture Tips: मेट्रो सिटीज के छोटे और कॉम्पैक्ट फ्लैट्स में सही फर्नीचर खरीदना बेहद जरूरी है. सोफा-कम-बेड, स्टोरेज वाले बेड और वर्टिकल शेल्व्स जैसे स्मार्ट मल्टीफंक्शनल फर्नीचर से आप न सिर्फ जगह बचा सकते हैं, बल्कि अपने छोटे कमरे को भी ज्यादा खुला, व्यवस्थित और सुंदर लुक दे सकते हैं. आइए आपको कुछ आसान हैक बताते हैं.

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फर्नीचर बड़ा नहीं मल्टीफंक्शनल होना चाहिए. (PHOTO:AI)
फर्नीचर बड़ा नहीं मल्टीफंक्शनल होना चाहिए. (PHOTO:AI)

Small Home Furniture Tricks: फर्नीचर एक घर को सुंदर और आरामदायक बनाता है और इसलिए लोग फर्नीचर लोग बहुत देखकर खरीदते हैं. मगर अब छोटे फ्लैट्स और घरों में फर्नीचर की जरूरत के साथ-साथ सही फर्नीचर की डिमांड को भी बढ़ दिया है. अगर अपने नए घर या फ्लैट के लिए आप फर्नीचर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी है कि आप अपने घर की जरूरत को ध्यान में रखकर ही फर्नीचर खरीदें.

छोटे घरों के लिए फर्नीचर खरीदते समय सिर्फ उसका डिजाइन और खूबसूरती देखना काफी नहीं है. अगर छोटे घर में जरूरत से ज्यादा बड़ा या भारी फर्नीचर रख दिया जाए तो कमरा और भी छोटा और भरा-भरा नजर आने लगता है. वहीं, सही साइज और सही डिजाइन का फर्नीचर छोटे कमरे को भी व्यवस्थित और खुला दिखा सकता है.

अगर आप भी छोटे घर के लिए नया फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें.

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कमरे का साइज पहले नापें

फर्नीचर खरीदने से पहले कमरे की लंबाई और चौड़ाई जरूर नाप लें. सिर्फ अंदाजे से सोफा, बेड या डाइनिंग टेबल खरीदने पर बाद में जगह कम पड़ सकती है. फर्नीचर की लंबाई-चौड़ाई के साथ दरवाजे, खिड़की और चलने की जगह का भी ध्यान रखें. दुकान पर जाने से पहले कमरे की माप फोन में सेव कर लें.

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जरूरत के हिसाब से चुनें फर्नीचर

फर्नीचर कभी भी दूसरे का देखने के बाद नहीं खरीदना चाहिए कि उसके घर में ऐसा है तो हम भी वैसा ही खरीदेंगे. अगर आपके ड्राइंग रूम में ज्यादा स्पेस नहीं हो तो बहुत बड़ा 5-7 सीटर सोफा लेने के बजाय कॉम्पैक्ट सोफा या सोफा-कम-बेड लिया जा सकता है. इसी तरह चार लोगों के परिवार के लिए बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल जगह घेर सकती है. फोल्डिंग या कॉम्पैक्ट टेबल खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहता है.

मल्टीफंक्शनल फर्नीचर पर दें ध्यान

छोटे घर में ऐसा फर्नीचर ज्यादा काम आता है जिसका इस्तेमाल एक से ज्यादा तरह से किया जा सके. जैसे आप सोफा-कम-बेड ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप सोफे की तरह कर सकते हैं और जब घर में मेहमान आ जाए तो इसी सोफे को आप बेड में बदल सकते हैं. इस तरह एक तो आपको ज्यादा बेड खरीदने की जररूत नहीं पड़ती है और आपका घर भी सुंदर दिखता है. 

इसके अलावा आप स्टोरेज वाला बेड, अंदर से सामान रखने वाला ओटोमन, फोल्डिंग टेबल या स्टोरेज वाली बेंच जैसी चीजें खरीद सकते हैं. इससे अलग-अलग सामान रखने के लिए अतिरिक्त कैबिनेट की जरूरत भी कम हो सकती है.

बहुत भारी डिजाइन से बचें

छोटे कमरे में मोटे आर्मरेस्ट, बहुत चौड़े सोफे और भारी-भरकम डिजाइन वाला फर्नीचर ज्यादा जगह घेरता है. इनकी वजह से कमरे में आने-जाने की जगह भी नहीं बचती है, इसलिए फ्लैट्स के लिए पतले फ्रेम, हल्के डिजाइन और पैरों वाला फर्नीचर खरीदें. फर्नीचर से कमरे में नीचे की फर्श दिखाई देने देता है, जिससे जगह थोड़ी खुली महसूस हो सकती है.

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वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करें

छोटे घर में सिर्फ फर्श की जगह पर ध्यान न दें. दीवारों की ऊंचाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लंबी और पतली बुकशेल्फ, वॉल-माउंटेड कैबिनेट या ऊंचे स्टोरेज यूनिट सामान रखने की जगह बढ़ा सकते हैं, जबकि फर्श पर कम जगह लेते हैं. इसलिए आपको बड़े-बड़े टेबल और कैबिनेट खरीदने की जरूरत नहीं है.

कलर और फिनिश भी सोच-समझकर चुनें

छोटे घर को बड़ा दिखाने का एक हैक यह भी है कि आप कलर क्या चुनते हैं. डार्क और भड़कीले रंगों की बजाय सॉफ्ट कलर्स रूम को बड़ा दिखाते हैं. इसलिए अगर फर्नीचर बहुत गहरे और भारी कलर का होता है तो वो छोटे कमरे को ज्यादा भरा हुआ दिखा सकता है. 

अगर आपका कमरा छोटा है तो हल्के रंग और सिंपल फिनिश वाला फर्नीचर खरीद सकते हैं. लकड़ी का फर्नीचर लेते समय भी ऐसा डिजाइन चुनें जो कमरे के बाकी सामान के साथ आसानी से मैच हो जाए.

फर्नीचर के बीच चलने की जगह रखें

बड़ा घर दिखाने के लिए आपको उसमें स्पेस का ध्यान रखना चाहिए. घर को खुला दिखाने के लिए सिर्फ छोटा फर्नीचर खरीदना काफी नहीं है. उसे सही तरीके से रखना भी जरूरी है.

सोफा, सेंटर टेबल, बेड और अलमारी के बीच इतनी जगह जरूर रखें कि घर के सदस्यों को आने-जाने में परेशानी न हो. हर कोने को फर्नीचर से भरने के बजाय कुछ जगह खाली छोड़ना कमरे को ज्यादा व्यवस्थित दिखा सकता है.

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खरीदने से पहले स्टोरेज जरूर देखें

छोटे घर में सामान रखने की जगह अक्सर सबसे बड़ी परेशानी होती है. इसलिए फर्नीचर खरीदते समय देखें कि उसमें अतिरिक्त स्टोरेज मिल सकता है या नहीं. बेड के नीचे बॉक्स स्टोरेज, टीवी यूनिट में कैबिनेट या सीट के नीचे स्टोरेज जैसे ऑप्शन घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखने के लिए फायदेमंद होते हैं.

 

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