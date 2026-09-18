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'डॉक्टर साहब! इसी ने काटा है...' सांप को थैली में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक

बरेली जिला अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक सांप को थैली में लेकर पहुंच गया. युवक ने डॉक्टरों को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा है. 24 घंटे में बरेली में अलग-अलग जगहों पर चार लोगों को सांप ने डसा. सभी को जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम दिया गया और इलाज के बाद उनकी जान बच गई.

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युवक को सांप ने काटा. (Photo: Screengrab)
युवक को सांप ने काटा. (Photo: Screengrab)

बरेली के जिला अस्पताल में एक युवक अपने साथ सांप को लेकर पहुंचा. सांप को देखते ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ भी हैरान रह गए. युवक ने डॉक्टर से कहा कि इसी सांप ने उसे काटा है. युवक की पहचान बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गोटिया निवासी 36 वर्षीय अतुल पुत्र ओमप्रकाश के रूप में हुई है. बताया गया कि अतुल के घर में पानी की मोटर के नीचे सांप बैठा था. वह सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी सांप ने उसके हाथ में डस लिया.

हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. अतुल अपने साथ उसी सांप को भी थैली में लेकर आया था जिसने उसे काटा था. अतुल के परिवार के मुताबिक, पानी की मोटर के नीचे सांप बैठा था. मोटर चालू करने के लिए जाने पर सांप ने अचानक उसके हाथ में काट लिया.

अतुल सांप को इसलिए अपने साथ लेकर अस्पताल आया था ताकि डॉक्टरों को पता चल सके कि उसे किस सांप ने काटा है और इलाज करने में मदद मिल सके. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की टीम ने स्नेक बाइट के मामलों में जरूरी एंटी स्नेक वेनम दिया. इसके बाद अतुल की हालत में सुधार हुआ.

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डॉक्टरों को सांप दिखाने के पीछे थी वजह

बरेली में 24 घंटे के अंदर अलग-अलग इलाकों में सांप के काटने के चार मामले सामने आए. सभी मरीजों की हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. दूसरा मामला सुभाषनगर थाना क्षेत्र के बिरिया नारायणपुर गांव का है. यहां 60 वर्षीय भगवान देई पत्नी जीवाराम को सांप ने डस लिया. उनके बेटे लखन के मुताबिक, उनकी मां सुबह घर के पास बनी दूध की डेयरी में गोबर के कंडे निकाल रही थीं. इसी दौरान वहां बैठे सांप ने उनके हाथ में डस लिया.

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हालत बिगड़ने पर परिवार वाले भगवान देई को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. तीसरा मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा का है. यहां 35 वर्षीय सत्यवती पत्नी लक्ष्मी प्रसाद घर में सफाई कर रही थीं. इसी दौरान वहां बैठे सांप ने उनके हाथ में डस लिया. सांप के डसने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई. परिवार वालों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया.

चौथी घटना भुता थाना क्षेत्र के पो नगला गांव की है. यहां 20 वर्षीय सोनू पुत्र भीमसेन को सांप ने डस लिया. सोनू ने बताया कि वह सुबह खेत में धान की फसल देखने जा रहा था. रास्ते में मेड़ के पास बैठे सांप ने उसके पैर में डस लिया. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. सोनू ने बताया कि अब उसकी हालत ठीक है और उसका इलाज चल रहा है.

जिला अस्पताल में स्नेक बाइट के लिए तैयारी

बरसात के मौसम में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले सामने आते हैं. जिला अस्पताल में स्नेक बाइट के मरीजों के इलाज के लिए टीम तैयार है. CMO ने बताया कि जिला अस्पताल में स्नेक बाइट के मामले आए हैं और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है. बरसात के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं. जिला स्तर पर पूरी तैयारी है और पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम मौजूद है.

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उन्होंने बताया कि समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है. एक व्यक्ति के सांप को साथ लेकर आने के मामले पर उन्होंने कहा कि इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है और इलाज में भी आसानी हो सकती है. बरेली में 24 घंटे के भीतर सांप के काटने के चार मामले सामने आने के बाद जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है. समय पर अस्पताल पहुंचने और इलाज मिलने से सभी की जान बचाई गई.
 

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