scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shardiye Navratri 2026: शारदीय नवरात्र कब से शुरू? जानें तिथि और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के के अनुसार, नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर को ही मान्य होगा. 11 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा.

Advertisement
X
इस साल शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे और इनका समापन 19 अक्टूबर को होगा. (Photo: ITG)
इस साल शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे और इनका समापन 19 अक्टूबर को होगा. (Photo: ITG)

हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है. इस साल शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे और इनका समापन 19 अक्टूबर को होगा. इन पवित्र दिनों मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा का विधान बताया गया है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ नवरात्र के व्रत रखकर देवी की पूजा-अर्चना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है. आइए आगामी शारदीय नवरात्र के पूरे कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं.

शारदीय नवरात्र 2026 तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के के अनुसार, नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर को ही मान्य होगा. फिर अगले 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी.

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त
11 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. यानी घटना स्थापना के लिए आपको करीब 3 घंटे 52 मिनट का समय मिलेगा. इसके अलावा,  आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक भी कलश स्थापना कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

uttar pradesh roads repair yogi
त्योहारों से पहले CM योगी का अफसरों को सख्त आदेश!
Samik Bhattacharya
बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को लगाई लताड़
Dhirendra Shastri
धीरेंद्र शास्त्री बंगाल में दुर्गा पंडालों के पीछे नॉन-वेज बनाने वालों पर भड़के
Marathi dandiya
नो मुस्लिम एंट्री, आधार-तिलक जरूरी... गरबा-डांडिया पर VHP की गाइडलाइंस
Chaitra Navratri Devi Mahagauri
आपकी सास ही हैं ‘महागौरी’! घर की इस देवी को पहचानने की जरूरत

शादीय नवरात्र 2026 का कैलेंडर

Advertisement

11 अक्टूबर: मां शैलपुत्री
12 अक्टूबर: मां ब्रह्मचारिणी
13 अक्टूबर: मां चंद्रघंटा
14 अक्टूबर: मां कूष्मांडा
15 अक्टूबर: मां स्कंदमाता
16 अक्टूबर: मां कात्यायनी
17 अक्टूबर: मां कालरात्रि
18 अक्टूबर: मां महागौरी
19 अक्टूबर: मां सिद्धिदात्री

शारदीय नवरात्र की पूजन विधि
मां दुर्गा को समर्पित नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ होता है. पहले दिन शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उसके बगल में कलश स्थापित किया जाता है. कलश में गंगाजल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आद डालकर उसके ऊपर नारिय लखा जाता है. नारियल पर लाल रंग की चुनरी लपेटी जाती है और फिर एक कलावा बांध दिया जाता है. कलश के मुख पर अशोक के पत्ते बांधकर उसे देवी की चौकी के पास ही स्थापित कर दिया जाता है.

इसके बाद देवी की चौकी के सामने ही अखंड ज्योति जलाई जाती है और प्रयास किया जाता है कि यह ज्योति पूरे नवरात्र प्रज्वलित रहे. इसके बाद व्रती रोजाना सुबह स्नानादि साफ-सुथरे वस्त्र पहनकर विधिवत देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करता है. इन दिनों में सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है. व्रती फलाहार और जलाहार भी यह व्रत रख सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महज 18 दिन में दरारें! केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया था 1.24 करोड़ की सरकारी बिल्डिंग का उद्घाटन, लीपापोती भी काम न आई |
    पुलिसकर्मी का हाईवोल्टेज हंगामा, बंदूक फेंकी और नौकरी छोड़ने की बात |
    Instagram Reel देखकर सोलर पैनल का ऑर्डर, 19.35 लाख गंवाकर ठगा गया व्यापारी |
    ऑस्कर के लिए ‘गोंधल’ ने कसी कमर! पहले से तैयार थी टीम, डायरेक्टर ने बताया LA से लेकर फिनलैंड तक का पूरा प्लान |
    ब‍िहार के शहरीकरण और शराबबंदी पर सवाल, देखें सम्राट कैब‍िनेट के मंत्र‍ियों के साथ |
    Small Home Furniture Tricks: छोटे घर के लिए खरीदना है नया फर्नीचर? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा हर कमरा! |
    'डॉक्टर साहब! इसी ने काटा है...' सांप को थैली में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक |
    Radha Ashtami 2026: राधारानी की पूजा में इन 5 बातों से बचें |
    बांकीपुर उपचुनाव में आखिर कहां चूक हुई? CM सम्राट चौधरी ने दिया ये जवाब |
    'मां ने पैरों पर गिरकर कहा शादी मत करो' 30 साल बड़े डायरेक्टर को पति बना पछताई एक्ट्रेस, टूटा घर
    Advertisement