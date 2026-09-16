scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

300 करोड़ क्लब में हनुमान अंश! प्रोड्यूसर ने कैंची धाम जाकर मनाया जश्न, लिखा- हनुमान भरोसे...

हनुमान अंश फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर ने कैंची धाम जाकर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लिया. फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता से वो काफी खुश हैं.

Advertisement
X
Anupriya nagar visited kainchi dham (Photo: Instagram @anupriyanagar2709)
Anupriya nagar visited kainchi dham (Photo: Instagram @anupriyanagar2709)

फिल्म हनुमान अंश को रिलीज के वक्त फ्लॉप समझा गया था. लेकिन इस मूवी ने सभी प्रेडिक्शन को गलत साबित किया है. 40वें दिन भी ये दमदार कमाई कर रही है. इसने वर्ल्डवाइड 291 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं इंडिया में मूवी ने 272 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. फिल्म को मिली सक्सेस से मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है.

कैंची धाम गईं अनुप्रिया 
फिल्म की निर्माताओं में से एक अनुप्रिया नागर ने कैंची धाम जाकर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लिया है. अनुप्रिया ने इंस्टा पर अपनी फोटो पोस्ट की है इसमें वो कैंची धाम मंदिर के परिसर में हैं. वो हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं. अनुप्रिया की स्माइल देखकर मालूम पड़ता है कि वो फिल्म को मिल रही तारीफ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कितनी खुश हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा- मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई. जय महाराज जी. जय हनुमान.

अनुप्रिया नागर फिल्म बनाने से पहले संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने गई थीं. वो 21 साल की युवा फिल्म प्रोड्यूसर हैं. हनुमान अंश के निर्माण के लिए अनुप्रिया ने अपनी यूके की कमाई का बड़ा हिस्सा लगा दिया था. इस मूवी को 3 महिलाओं ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म के बजट में करीब दो तिहाई कमाई उन्होंने अपनी लगाई. वो हनुमान अंश से इमोशनली कनेक्ट हुई. मुंबई में जन्मीं अनुप्रिया ने ब्रिटेन में पढ़ाई की है. वो इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. 

Advertisement

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि नीम करोली बाबा की भक्ति से इंस्पायर होकर हनुमान अंश फिल्म से जुड़ने का फैसला किया. इसकी सक्सेस को उन्होंने मैजिकल बताया है. हनुमान अंश वही फिल्म है जिसे शुरुआत में फ्लॉप करार दे दिया गया था. लेकिन फिर चमत्कार हुआ. अचानक से इंटरनेट पर इस मूवी को लेकर बात होने लगी. इसकी कमाई में इजाफा होने लगा. आज 2 करोड़ में बनी ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है. 

सम्बंधित ख़बरें

rambola tulsidas title clash controversy
'रामबोला' पर संग्राम, 'हनुमान अंश' के मेकर्स की नई फिल्म पर विवाद
hanuman ansh director vishal chaturvedi emotional
14 साल का संघर्ष, 'हनुमान अंश' का OTT ने उड़ाया मजाक, डायरेक्टर भावुक
Bollywood devotional movies after hanuman ansh
'हनुमान अंश' की सफलता से बॉलीवुड को मिला नया 'हिट फॉर्मूला', चंद दिनों में अनाउंस हुईं इतनी भक्ति फिल्में
Hanuman Ansh composer Dhirendra Mulkalwar
कैंची धाम जाकर मिली 'हनुमान अंश', कंपोजर बोला- चमत्कार
Shobhinaw Satyaa
250 करोड़ पार 'हनुमान अंश', शोभिनव ने छुए श्रीश्री रविशंकर के पैर

फिल्म हनुमान अंश का नाम सबकी जुबान पर है. इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में चंदन आनंद और शोभिनव सत्य मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 3 पार्ट में बन रही है. मेकर्स को इसके सेंकड पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मैच से पहले ‘बेबी बॉस’ की क्यूट शरारत, बच्चे के गाल खींचते वैभव का VIDEO वायरल |
    संगरूर के सरकारी स्कूलों में कैसे करोड़ों का घोटाला? देखें पंजाब आजतक |
    दिल्ली: बहस के बाद पत्नी की हत्या, आरोपी बुलंदशहर से गिरफ्तार |
    ये AI इंसानों का खात्मा करेगा... इस डर से छोड़ दी Google DeepMind की नौकरी |
    गुरुग्राम केस में पीड़िता का पलटवार! कैमरों में कैद है आरोपी का सच! |
    टैरिफ का 'टेरर' फिर मचाना चाहता है US, रूसी तेल खरीदा तो 100% चार्ज! भारत पर ऐसे होगा असर? |
    Moth Ki Dal Recipe: रोज-रोज चना-मसूर खाकर हो गए हैं बोर? लंच में बनाएं ढाबा स्टाइल मोठ दाल, स्वाद के साथ मिलेगा प्रोटीन |
    'सऊदी में टेरर अटैक का खतरा', अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की ट्रैवल एडवाइजरी |
    शहनवाज ने हिंदू बनकर प्यार में फंसाया, नई गर्लफ्रेंड संग Ex ने पकड़ा तो चढ़ा दी कार! लखनऊ का खौफनाक VIDEO |
    राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' इंदौर कार्यक्रम को 5 शर्तों के साथ मिली मंजूरी
    Advertisement