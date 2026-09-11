'चोर-चोर' के नारे लगाकर हेडमास्टर को दौड़ाया, आरोपी छात्रों को अब मिली TC

पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में हेडमास्टर पर हुए हमले के मामले में आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि आरोपी छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया गया है.

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शिक्षा मंत्री ने बताया कि भले ही उन छात्रों को जलपाईगुड़ी जिला स्कूल से TC दे दिया गया हो लेकिन ये छात्र दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले पाएंगे. शित्रा मंत्री दीपक बर्मन ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी जिला स्कूल का दौरा किया और स्कूल में काफी वक्त भी बिताया. उन्होंने इस दौरान छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने छात्रों से ये भी पूछा कि उन्हें भारी बैग लेकर आने में कितनी परेशानी होती है.

दरअसल, कुछ दिन पहले टीचर्स डे के मौके पर जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में दावत का आयोजन किया गया था. इस दौरान मिड डे मील की रसोई में कुछ छात्र पंखा चलाकर कुर्सियों पर बैठ गए. तभी हेडमास्टर धर्मचंद बुरुई वहां आए और छात्रों को ऐसा करने से रोका. कुछ छात्रों का आरोप है कि इस दौरान हेडमास्टर ने उन्हें पीटा, जिसके बाद मामला बिगड़ गया.

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आरोप है कि इसके बाद कुछ छात्रों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाते हुए हेडमास्टर को पीटने के इरादे से उनका पीछा किया. इसी दौरान हेडमास्टर गिर गए और घायल हो गए. मामला बढ़ता देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. हेडमास्टर को भी अस्पताल ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक, जिस गाड़ी ने हेडमास्टर को बचाया और उन्हें जलपाईगुड़ी अस्पताल ले गई, उसके आस-पास भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी.

राज्य सरकार ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. शिक्षा मंत्री ने स्कूल पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली और छात्रों के साथ ही स्कूल प्रशासन से भी बातचीत की. मामले में आरोपी छात्रों को TC दिया गया है.

(इनपुट -- राजेन प्रधान)

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