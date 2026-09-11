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Paneer Rasmalai Modak Recipe: बिना मावा और घंटों दूध उबाले, पनीर से मिनटों में बनाएं क्रीमी 'रसमलाई मोदक', मुंह में घुल जाएगा स्वाद!

गणेश चतुर्थी पर बप्पा के भोग के लिए इस बार खास सॉफ्ट और क्रीमी पनीर रसमलाई मोदक बनाकर देखिए. बिना मावा और बिना घंटों दूध उबाले, ताजे पनीर से यह स्वादिष्ट प्रसाद सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है. इस आसान रेसिपी से त्यौहार का स्वाद दोगुना कर सकते हैं.

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रसमलाई मोदक बहुत नरम बनते हैं. (PHOTO:AI)
रसमलाई मोदक बहुत नरम बनते हैं. (PHOTO:AI)

Quick Paneer Rasmalai Modak Recipe: गणेशोत्सव के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाना बेहद शुभ और जरूरी माना जाता है. बप्पा के स्वागत में हर घर में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां तैयार की जाती हैं. महाराष्ट्र में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हालांकि अब दूसरे शहरों में भी इसकी धूम देखने को मिलती है. अगर आपके पास समय नहीं है और आपको भी बप्पा के लिए मोदक बनाने है तो आप इस झटपट बनने वाले पनीर रसमलाई मोदक की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो आपको घंटों रसोई में खड़े होकर दूध गाढ़ा करना पड़ेगा और न ही मावा भूनने की मशक्कत करनी पड़ेगी. सिर्फ ताजे पनीर, मिल्क पाउडर और केसर की खुशबू से बनने वाले ये मोदक बेहद सॉफ्ट, क्रीमी और इतने टेस्टी होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं. आइए जानते हैं इसे आसानी से बनाने की सिंपल रेसिपी.

पनीर रसमलाई मोदक के लिए इंग्रेडिएंट

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  • ताजा पनीर: 200 ग्राम
  • मिल्क पाउडर: ½ कप
  • पिसी चीनी: 3–4 चम्मच (स्वादानुसार)
  • केसर वाला दूध: 2–3 चम्मच (गुनगुने दूध में केसर के धागे)
  • इलायची पाउडर: ½ छोटा चम्मच
  • शुद्ध घी: 1 बड़ा चम्मच
  • ड्राई फ्रूट्स: बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता
  • गार्निश के लिए: सूखी गुलाब की पंखुड़ियां, चांदी का वर्क

 मोदक बनाने का आसान तरीका

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स्मूद पेस्ट बनाएं: पनीर के छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डालें. इसमें केसर वाला दूध मिलाएं और ब्लेंड करके एक क्रीमी और स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

मिक्सर को पकाएं: एक नॉन-स्टिक पैन में घी गरम करें. इसमें तैयार पनीर-केसर का पेस्ट, मिल्क पाउडर और पिसी चीनी डालकर गैस को स्लो करके मिलाएं.

गाढ़ा होने तक भूनें: इस मिक्सर में इलायची पाउडर डालें और लगातार चलाते रहें. 3 से 4 मिनट में जब मिक्सर गाढ़ा होकर पैन छोड़ने लगे और मावे जैसा बन जाए, तो गैस बंद कर दें.

मेवे मिलाएं: मिक्सर को एक बर्तन में निकालकर हल्का ठंडा होने दें. फिर इसमें बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर अच्छी तरह मिला लें.

मोदक की शेप दें: मोदक के सांचे में हल्का सा घी लगाएं. तैयार मिक्सर को सांचे में दबाकर भरें और खोलकर मोदक निकाल लें. इसी तरह सारे मोदक तैयार करें.

गार्निश करें: आखिर में ऊपर से कटे हुए मेवों और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें और बप्पा को चढ़ाएं.

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