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'हनुमान अंश' की कमाई में लगेगी सेंध? हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, रिलीज हो रहीं ये बड़ी फिल्में

25 सितंबर को कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें एवेंजर्स एंडगेम एनकोर, वन, महाकाव्य श्री रामायण कथा, पैराडाइज और हार्ट ऑफ द बीस्ट शामिल हैं. इन फिल्मों की रिलीज से हनुमान अंश की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा.

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हनुमान अंश पर भारी पड़ेंगी ये फिल्में (Photo: Social Media)
हनुमान अंश पर भारी पड़ेंगी ये फिल्में (Photo: Social Media)

2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश का डंका बज रहा है. स्लीपर हिट साबित हुई ये फिल्म करोड़ों में कमा रही है. 370 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई कर चुकी ये फिल्म 48वें दिन भी थियेटर्स में डटी हुई है. जल्द हनुमान अंश 400 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी. हनुमान अंश के आगे कई बड़ी फिल्में पस्त हुई हैं. इनमें हैवान और टॉक्सिक जैसे बड़े स्टार्स की फिल्में शामिल हैं.

दर्शकों ने इन मूवीज को अवॉइड कर हनुमान अंश को प्रिफर किया. लेकिन क्या 25 सितंबर वाले वीकेंड में भी हनुमान अंश नई रिलीज पर भारी पड़ेगी? क्या आने वाली फिल्मों की भीड़ इसकी कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाएगी?

इस शुक्रवार कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इनमें द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, महाकाव्य श्री रामायण कथा, पैराडाइज, एवेंजर्स एंडगेम एनकोर री-रिलीज, हार्ट ऑफ द बीस्ट शामिल हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड की फिल्में नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की कमाई पर ब्रेक लगाने आ रही हैं. चलिए जानते हैं, किस मूवी में कितना दम है.

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एवेंजर्स एंडगेम एनकोर
मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' 7 साल बाद री-रिलीज हो रही है. एंडगेम की सबसे बड़ी ताकत इसका फैन बेस है. दोबारा रिलीज के बावजूद फिल्म को देखने के लिए मार्वल फैन्स सिनेमाघरों का रुख कर सकते हैं. सोने पे सुहागा ये होगा कि एनकोर में एवेंजर्स:डूम्सडे की झलक दिखेगी. दोनों का मुकाबला मजेदार होगा. एक तरफ मार्वल का सुपरहीरो नॉस्टेल्जिया, दूसरी तरफ आस्था पर खेल रही हनुमान अंश. मल्टीप्लेक्स और प्रीमियम स्क्रीन्स पर एवेंजर्स एंडगेम एनकोर की एंट्री हनुमान अंश के कुछ शोज और स्क्रीन्स को जरूर कम कर सकती है. लेकिन ये फिल्म नीम करोली बाबा पर बनी मूवी को ज्यादा प्रभावित करती हुई नहीं दिख रही है. 

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वन- फोर्स ऑफ द फोरेस्ट
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर मूवी वन से उम्मीदें ज्यादा हैं. ये फिल्म हनुमान अंश की कमाई में सेंध लगा सकती है. क्योंकि वन में भी आस्था और भक्ति एंगल है. इसमें बिहार के वन देवी मंदिर की 400 साल पुरानी रहस्यमयी कहानी दिखाई गई है. छठ कनेक्शन यूपी-बिहार की जनता को थियेटर्स में खींचकर ला सकता है. वन की एंट्री के बाद थिएटर स्क्रीन और शोज का बंटवारा दिलचस्प मोड़ ले सकता है. 

महाकाव्य श्री रामायण कथा
अंजलि अरोड़ा फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. पहले दिन से ये फिल्म ट्रोल्स के निशाने पर हैं. कास्टिंग, एक्टिंग से लेकर फिल्म के वीएफएक्स का मजाक उड़ा है. छोटे स्टार्स की फिल्म होने की वजह से ये कम स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है. भले ही ये रामायण की कहानी हो, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज किया है. इसने लोगों की भावनाओं को आहत किया है. इसलिए अंजलि की फिल्म को दर्शक मिलना मुश्किल दिख रहा है. 

पैराडाइज
साउथ स्टार नानी की पैराडाइज का जबरदस्त बज बना हुआ है. पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी में राघव जुयाल भी नजर आएंगे. दोनों फिल्मों की ऑडियंस में कुछ ओवरलैप हो सकता है. क्योंकि दोनों का कंटेंट काफी अलग है. पैराडाइज को कई भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है. नानी की ये फिल्म हनुमान अंश के शोज छीन सकती है. बाकी वर्ड माउथ इस फिल्म का भविष्य तय करेंगे. 

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हार्ट ऑफ द बीस्ट
हार्ट ऑफ द बीस्ट मूवी में ब्रैड पिट फैंस के लिए बड़ी ट्रीट है. इसमें एक्टर एक पूर्व स्पेशल फोर्स अधिकारी के रोल में हैं. अपने कॉम्बैट डॉग के साथ अलास्का के जंगल में फंस जाता है. सर्वाइवल ड्रामा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बनी हुई है. ब्रैड पिट की स्टार पावर इस फिल्म को बड़ा बनाती है. दोनों फिल्मों की ऑडियंस अलग-अलग है. इसलिए हॉलीवुड की ये फिल्म हनुमान अंश की कमाई को नुकसान पहुंचाती हुई नहीं दिखती है.

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