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'रामायण' के लिए रणबीर ने छोड़ा नॉनवेज, 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर ने दी सलाह, बोलीं- चरित्र, खानपान ठीक हो

हनुमान अंश की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बताया कि माइथोलॉजिकल फिल्मों को ऑथेंटिक और पूरी मेहनत के साथ बनाना जरूरी है. उन्हें रामायण का ट्रेलर पसंद आया. लेकिन एक बात अजीब लगी.

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अनुप्रिया नागर को कैसा लगा रामायण का ट्रेलर? (Photo: Instagram @anupriyanagar2709/Social Media)
अनुप्रिया नागर को कैसा लगा रामायण का ट्रेलर? (Photo: Instagram @anupriyanagar2709/Social Media)

फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा देखने को मिल रहा है. मूवी 47वें दिन भी दमदार कमाई कर रही है. इसने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ का कारोबार कर लिया है. 2 करोड़ के बजट में बनी मूवी की सक्सेस ने इसकी टीम को खुश कर दिया है. कभी ये फिल्म फ्लॉप करार दे गई थी. फिर ऐसा चमत्कार हुआ है कि ब्लॉकबस्टर हो गई.

कैसे मास्टरपीस बनी हनुमान अंश?

हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर ने इसकी सफलता पर बात की. जहां दूसरी धार्मिक फिल्में पिट रही हैं. वहीं किस फॉर्मूले ने हनुमान अंश को सक्सेसफुल बनाया? सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अनुप्रिया ने इस पर बात की है. उन्होंने कहा- आपको ऐसी फिल्में बनाते वक्त ऑथेंटिक रहना होगा. फिल्ममेकिंग प्रोसेस के हर पार्ट पर फोकस करना चाहिए. सबको फिल्म बनाते वक्त लगता है हमने मास्टरपीस बनाया है. हमें भी ऐसी लगा था. ब्लेसिंग्स का भी अहम रोल होता है. कोई भी फिल्म अच्छी कहानी, कंटेंट, बड़े एक्टर या डायरेक्टर के होने की वजह से नहीं चलती. आपकी उस फिल्म को लेकर प्यार और श्रद्धा स्क्रीन पर नजर आनी चाहिए. मैं उन फिल्मों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी. क्योंकि मैं जानती हूं एक फिल्म बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है.

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अनुप्रिया का मानना है कि हनुमान अंश पर नीम करोली बाबा की कृपा थी. यही इसकी सफलता की वजह भी बनी. वरना लोगों ने तो 2 हफ्ते में उनकी मूवी को फ्लॉप बता दिया था.

रामायण पर क्या बोलीं अनुप्रिया नागर?
अनुप्रिया से रामायण फिल्म की ट्रोलिंग पर सवाल किया गया. इस फिल्म की शूटिंग के वक्त रणबीर कपूर ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था. क्या ऐसा करना फिल्म के लिए काफी है? अनुप्रिया का मानना है एक एक्टर को सिर्फ डायट पर ही फोकस नहीं करना चाहिए. उसका अपने रोल के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनना जरूरी है.

वो कहती हैं- शोभिनव ने महाराज जी का रोल किया. आज भी सब लोग उन्हें महाराज जी मानते हैं. यही रामायण पर भी लागू होता है कि फिल्म की टीम एक्टर को राम समझे. लेकिन जैसा कि प्रेमानंद महाराज ने कहा कि एक्टर का चरित्र, खानपान ठीक होना चाहिए. वो किन लोगों से मिल रहे हैं. कहां दिख रहे हैं, कहां जा रहे हो. ये सब भी जरूरी है. अगर आप उस सक्सेस पर पहुंच गए हो तो भी हंबल करना होगा. बस डाइट बदलना काफी नहीं है. 

अनुप्रिया ने एक किस्सा भी बताया जिसमें एक शख्स ने हनुमान अंश देखने के लिए नॉनवेज छोड़ा. फिर थियेटर में जाकर मूवी देखी. उनकी टीम ने शूट के दौरान संकल्प लिया था. हर रोज सेट पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी.

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अनुप्रिया ने रामायण के ट्रेलर की तारीफ की है. लेकिन जिस तरह से फिल्म को बड़े बजट की बताकर लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो उन्हें वीयर्ड लगा है.
 

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