Kal Ka Rashifal 24 September 2026: चमक उठेगी 6 राशियों की किस्मत, बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन?

मेष - कामकाज में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में सक्रियता आएगी. भावनात्मकता मजबूत होगी. कारोबार में तेजी लाएंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार में आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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कार्यों में निरंतरता बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामले गति लेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. सहकारिता से कार्य करेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर भुनाएंगे. आय के नए स्त्रोत विकसित होंगे. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. उद्योग कार्यों में मौके बढ़ेंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. भरोसा बनाए रखेंगे.

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह रखें.



वृष - सभी के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास उछाल पर बने रहेंगे. पैतृक धन की प्राप्ति होगी. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाजी विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका सहयोग पाएंगे. कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय गति लेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कारोबारी मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. साहसिक फैसलों में सहजता बनाए रखेंगे. सहकार भाव बढ़ाएंगे.व्यापारिक मामले गति लेंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियां में सभी सहायक होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा.

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आर्थिक लाभ एवं प्रभाव बल पाएंगे. वित्तीय फैसलों में सक्रियता आएगीं. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. जवाबदेही लेंगे.निजी चर्चाओं में उत्साह से बात रखेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 6, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.

मिथुन - आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कामकाज में उचित परिणाम प्राप्त करेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. कारोबारी राह मजबूत बनी रहेगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संकोच दूर होगा.

कार्यगति तेज होगी. व्यवस्था अनुकूल बनी रहेगी. इच्छित परिणाम पाने में मदद मिलेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. भेंटवार्ता में प्रभाी रहेंगे.वित्तीय लाभ बढ़त पाएगा. लंबित कार्यों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सत्ता के लंबित मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सहजता रखेंगे.



शुभ रंग: पाइनेपल

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्मस्थल जाएं.

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कर्क - व्यर्थ चर्चा से दूरी बनाए रखें. धैर्य और आत्मविश्वास से काम लें. परिवार के लोगों की सलाह को अनदेखा न करें. अपनों पर भरोसा बनाए रखें. कामकाज में लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. विभिन्न प्रयासो में सजगता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति बनी रह सकती है. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सूझबूझ और सजगता से कार्य व्यापार में कदम आगे लें. बहकावे में आने से बचें.

स्मार्ट डिले की नीति बनाए रखें. पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में आकर चूक न करें. बड़ों की समझाइश पर ध्यान दें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. प्रलोभन व प्रभाव में आने से बचें. बजट से चलें. व्यवस्था का सम्मान करें. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं.

शुभ रंग: ऑेरेंज

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 7

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. गरिमा बनाए रहें.

सिंह - व्यापार प्रबंधन बल पाएगा. महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से गति देंगे. टीम से सामंजस्य बनाए रखेंगे. विविध मामलों में सक्रियता से परिणाम बेहतर बनाएंगे. उद्योग एवं प्रबंधन के कार्य सधेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य सुखकर बना रहेगा. साझा कार्यों में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य को हासिल करने में साथी मददगार होंगे. सामूहिक लक्ष्य साधेंगे.

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पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. स्थायित्व पर बल देंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी. सबके सहयोग से तेजी बनाए रखेंगे. नेतृत्व पर जोर देंगे वाणिज्यिक हितों की रक्षा करेंगे. योजनाओं को बढ़ावा देंगे. जमीन व भवन संबंधी मामले अनुकूल बनेंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. सहकारिता से सफलता बढ़ेगी.



शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वादा निभाएं.

कन्या - बाहरी की बातों में आकर योजनाएं प्रभावित न करें. कामकाजी मामले साधारण रहेंगे. पेशेवरों के साथ कार्य करें. अधिकारियों की बात पर ध्यान दें. खानपान पर फोकस बनाए रखें. मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. श्रमशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. बदलाव से अधिक प्रभावित न हों. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे.

कार्य व्यापार में व्यवस्थित प्रयास बनाए रखें. पेशेवर रुटीन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कार्यों में चर्चा बनाए रखेंगे. अड़चनें धैर्य से दूर होंगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उधारी में लेनदेन न करें. वित्तीय परिणाम साधारण बने रहेंगे. उम्मीदों पर भरोसा बना रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ से कार्यगति बढ़ाएं.

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शुभ रंग: खाकी

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 7

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

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तुला - अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. मित्रों में आपसी सहयोग बढ़ा रहेगा. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जीवन में उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. विवेक विनम्रता से काम लेंगे. विविध प्रयासों को बेहतर बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में निसंकोच रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सफल होंगे. जरूरी बात कहेंगे.

कामकाज में शुभता बढ़ेगी. सबका भरोसा बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. कामकाजी गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. नवीन प्रयासों को गति देंगे.

शुभ रंग: गौघृत समान

शुभ अंक: 6 और 7

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

वृश्चिक - महत्वपूर्ण विचारों को औरों से साझा करने में संकोच रह सकता है. घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. परिजनो से चर्चा में गंभीरता बनाए रखें. भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. बड़ों का सानिध्य रखें. अपनों से करीबी बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसे से बचें. स्वजनों से मतभेद बने रह सकते हैं. संकीर्णता का त्याग करें. जिद व अहंकार से बचें.

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वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करियर सकारात्मक बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. नेतृत्व के निर्देशों का पालन करें. नियमों की अनदेखी से बचेंगे. भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे. संसाधनों में रुचि रखेंगे. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. जिद में न आएं. सामान की खरीदी पर जोर होगा. लाभ एवं पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र बनें.

धनु - वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. विभिन्न कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सभी से मेलजोल बढ़ाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल होगी. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भाईचारा बढ़ाने में आगे होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. सामाजिक कार्यों में शुभता रहेगी.

पेशेवर साहस पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. पेशेवर उच्च प्रदर्शन करेंगे. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. कार्यविस्तार का प्रयास होगा. यात्रा संभव है. वातावरण संवार पर रहेगा.आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे. विचारों को जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे.

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शुभ रंग: आम्र के समान

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पहल बनाए रखें.

मकर - परिवार के साथ सुख से रहेंगे. चर्चा संवाद प्रभावी बना रहेगा. घर में हर्ष का वातावरण बढ़ेगा. पूंजीगत कार्याे में तेजी आएगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. परिजनों का समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबका साथ एवं सहयोग पाएंगे. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे.

कामकाजी योजनाओं पर फोकस होगा. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.



शुभ रंग: लहसुनिया

शुभ अंक: 6, 7 और 8

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपनों पर ध्यान दें.

कुंभ - रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सबके साथ खुशियां बांटेंगे. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ा रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. लोगों भेंट होना संभव है. रिश्तों पर जोर रखेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यवहार में मिठास रहेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. कलात्मकता बल पाएगी. उचित प्रस्तावों से मनोबल बढ़ेगा. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी.

कार्यक्षेत्र में सफलता बढ़ेगी. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में तेजी आएगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे.आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कला कौशल संवार पाएंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. सहज संकोच दूर होगा.

शुभ रंग: फिरोजी

शुभ अंक: 6, 7 और 8

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.



मीन - वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. उठाईगिरी व ठगी का शिकार हो सकते हैं. रिश्तों को निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. निवेश में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बेढ़ेंगे. कामकाज साारण रहेगा. दिखावे में न आएं. धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. बजटीय गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा. विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा.

व्यावसायिक गतिविधि रुटीन रहेगी. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. नियम का पालन रखें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक भूलचूक से बचने का प्रयास बनाए रखें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूरी बनाए रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ें. बजट से चलें.



शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

कल का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. लोभ से बचें.

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