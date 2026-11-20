'हनुमान अंश' की 21 वर्षीय को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हैं. इस युवा प्रोड्यूसर की फिल्म ने दुनिया भर में 453 करोड़ रुपये की कमाई की है. हाल ही में उन्होंने नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को देखने को लेकर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने रणबीर कपूर की अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में भी बताया और कहा कि वह आगे भी आध्यात्मिक विषयों पर फिल्में बनाना जारी रखेंगी.

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'रेडियो सिटी' के साथ बातचीत में अनुप्रिया ने बताया कि वह बचपन से ही रणबीर कपूर की फिल्में देखती आ रही हैं और उन्हें भगवान राम के रूप में देखने के लिए वह बेहद एक्साइटेड हैं. उन्हें यह बात भी खास लगी कि 'रामायण' से पहले 'हनुमान अंश' पर्दे पर आई. उन्होंने कहा, 'वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. मैं बचपन से ही उनकी फिल्में देखती आ रही हूं और मैं उन्हें भगवान राम के किरदार में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. मुझे लगता है कि यह एक चमत्कार ही है कि पहले हनुमान जी आए और अब भगवान राम आ रहे हैं. मैंने अब तक जो भी देखा है, वह शानदार काम है.'

रणबीर कपूर फिल्मों के बारे में बताया

जब अनुप्रिया नागर से उनकी पसंदीदा रणबीर कपूर फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अनुराग बसु की 'बर्फी!' और इम्तियाज अली की 'तमाशा' का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'बर्फी!, लेकिन मुझे 'तमाशा' भी पसंद है, क्योंकि हमारी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें पहली बार उन्होंने एक फिल्म के जरिए दिखाया है. 'बर्फी!' तो है ही, लेकिन 'तमाशा' भी बहुत अच्छी है.'

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अनुप्रिया ने इस बारे में भी बात की कि क्या वह कमर्शियल सिनेमा की ओर रुख करेंगी या आध्यात्मिक विषयों पर फिल्में बनाना जारी रखेंगी. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आध्यात्मिक कहानियां ही रहेंगी, खासकर ऐसी कहानियां जो बच्चों को भारत की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से परिचित करा सकें. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी ये कहानियां युवा दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी.

कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर की तारीफ की

सिर्फ अनुप्रिया नागर ही नहीं, बल्कि 'रामायण' में भगवान इंद्र का किरदार निभाने वाले एक्टर कुणाल कपूर ने भी रणबीर कपूर की तारीफ की है. 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, 'रणबीर वाकई एक शानदार एक्टर हैं. वह उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं, जिनमें बहुत कम करके भी बहुत कुछ कह देने की क्षमता है.'

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, 19 नवंबर को यानी 15वें दिन, 'रामायण' ने भारत में 21,437 शोज के जरिए 19.35 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 863.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,032.15 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,547.15 करोड़ रुपये रहा, जिसमें विदेशी बाजारों से हुई 515 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है.

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