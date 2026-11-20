अब मतदाताओं को चुनाव से जुड़ी जानकारी और सेवाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइट या एप पर भटकने की जरूरत नहीं होगी. बागपत प्रशासन ने QR कोड आधारित 'स्वीप बागपत एप' शुरू किया है. इसके जरिए मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने, BLO से संपर्क करने और चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से उठा सकेंगे.

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खास बात यह है कि इसके लिए मोबाइल में कोई अलग एप डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना होगा. QR कोड स्कैन करने या linktr.ee/SveepBaghpat लिंक खोलने पर सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाई जा सकेगी.

एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी चुनाव आयोग की कई सेवाएं

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया. इसमें निर्वाचन आयोग की कई अहम डिजिटल सेवाओं के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं.

इनमें मतदाता हेल्पलाइन एप, नागरिक सेवा पोर्टल, सक्षम एप, KYC एप और C-Vigil शामिल हैं. मतदाता इनके माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकेंगे. नए पंजीकरण और आवेदन से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकेंगे.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम एप की सुविधा उपलब्ध होगी. वहीं, KYC एप के जरिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि और उनके शपथपत्र की जानकारी देखी जा सकेगी. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत C-Vigil के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी. देखें VIDEO:-

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युवाओं से लेकर दिव्यांग मतदाताओं तक को होगा फायदा

प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और मतदाता केंद्रित बनाना है. खासतौर पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं, ग्रामीण मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को इससे मदद मिलेगी.

प्रशासन की योजना QR कोड को गांवों, स्कूल-कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और मतदाता जागरूकता अभियानों तक पहुंचाने की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकें.

नई सेवाओं से लगातार अपडेट होगा प्लेटफॉर्म

DM दिव्यांशु पटेल ने कहा कि स्वीप बागपत एप का उद्देश्य मतदाताओं को निर्वाचन से जुड़ी जरूरी जानकारियां और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. तकनीक के माध्यम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और निर्वाचन व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि एडीएम स्तर से इस प्लेटफॉर्म की नियमित समीक्षा और ट्रैकिंग की जाएगी. निर्वाचन संबंधी नई जानकारियों और सेवाओं को भी इसमें लगातार अपडेट किया जाएगा.

दरअसल, स्वीप यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता है. बागपत प्रशासन ने अब इस अभियान को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए QR कोड आधारित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है.

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