शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और सर्दियां भी दस्तक दे चुकी हैं. सर्दियों में जैसे ही शादी का इन्विटेशन मिलता है, वैसे ही सभी अपने कोट-जैकेट्स निकालने लगते हैं. लेकिन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो ठंड से बचने के लिए आखिर क्या पहने, जिसमें वो स्टाइलिश भी दिखें और उन्हें सर्दी भी ना लगे. उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह ठंड से बचें या अपने स्टाइल से समझौता करें. खासकर जब साड़ी, लहंगा या खूबसूरत सूट पहनना हो, तो ऊपर से शॉल या स्वेटर डालने का मन नहीं करता. वहीं, ठंड में बिना कुछ पहने रहना भी आसान नहीं होता. लेकिन अब इस परेशानी का स्टाइलिश हल मिल गया है और इसका आइडिया दिया है बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर ने.

और पढ़ें

दरअसल, सोनम कपूर ने हाल ही में मुंबई में हुए अर्थशॉट प्राइज इवेंट में ऐसा लुक अपनाया, जिसने विंटर वेडिंग फैशन के लिए नया आइडिया दे दिया. उन्होंने खूबसूरत साड़ी के ऊपर एमराल्ड ग्रीन कलर की वेलवेट जैकेट पहनी. उनका यह अंदाज दिखाता है कि सर्दियों में गर्म रहने के लिए स्टाइल से समझौता करने की जरूरत नहीं है. आप भी अपनी पुरानी साड़ी, सूट या लहंगे के साथ वेलवेट जैकेट पहनकर रॉयल लुक पा सकती हैं.



सोनम कपूर की वेलवेट जैकेट ने खींचा ध्यान

सोनम कपूर ने 17 नवंबर को मुंबई में हुए अर्थशॉट प्राइज इवेंट के लिए डिजाइनर अनामिका खन्ना का कस्टम आउटफिट पहना था. उन्होंने हाथ से पेंट किए गए फूलों वाली शिफॉन साड़ी को डार्क एमराल्ड ग्रीन कलर के वेलवेट ओवरकोट के साथ पेयर किया था. जैकेट पर एंटीक गोल्ड बॉर्डर और कढ़ाई वाले कफ्स थे, जो इसे बेहद खास बना रहे थे. उन्होंने अपने इस लुक को ग्रीन कलर ने नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. ये जूलरी उनके लुक में चार चांद लगा रही है. उनका ये आउटफिट बताता है कि सर्दियों की शादी में वेलवेट जैकेट कितनी खूबसूरत और शाही लग सकती है.

Advertisement

सर्दियों की शादी के लिए क्यों खास है वेलवेट जैकेट?

वेलवेट ऐसा फैब्रिक है, जो दिखने में काफी रिच और रॉयल लगता है. इसकी खासियत है कि ये साधारण से साधारण आउटफिट को भी पार्टी और शादी के लिए खास बना सकता है. सर्दियों में इसका इस्तेमाल आपको ठंड से बचाने के साथ स्टाइलिश लुक भी देता है.

खास बात यह है कि इसके लिए आपको हर बार नया लहंगा या साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है. अपनी अलमारी में रखे पुराने कपड़ों के साथ एक अच्छी वेलवेट जैकेट पहनकर आप पूरे लुक को नया बना सकती हैं. एमराल्ड ग्रीन, वाइन, नेवी ब्लू और डीप प्लम जैसे गहरे रंग सर्दियों की शादियों के लिए शानदार रहते हैं.





साड़ी के साथ ऐसे पहनें वेलवेट जैकेट

अगर आपके पास कोई सिंपल सिल्क या शिफॉन की साड़ी है, तो उसके साथ लॉन्ग वेलवेट जैकेट पहन सकती हैं. सोनम कपूर की तरह साड़ी और जैकेट के रंगों में कंट्रास्ट रखें.

आइवरी साड़ी के साथ एमराल्ड ग्रीन जैकेट पहनें.

हल्की गुलाबी साड़ी के साथ वाइन कलर की जैकेट अच्छी लगेगी.

गोल्डन साड़ी के साथ नेवी ब्लू जैकेट चुन सकती हैं.

इस लुक के साथ हैवी ईयररिंग्स और हल्की हील्स पहनें. इससे आपका अंदाज बेहद क्लासी लगेगा.

सिंपल सूट को बनाएं पार्टी वियर

अगर आपके पास कोई सिंपल कुर्ता सेट है, जिसे आप शादी या पार्टी में पहनना चाहती हैं, तो उसके साथ वेलवेट जैकेट ट्राई करें. खासकर कढ़ाई वाली बॉर्डर या खूबसूरत बटन वाली जैकेट आपके लुक को काफी अट्रैक्टिव बना सकती है.

Advertisement

स्ट्रेट पैंट या सिगरेट पैंट के साथ कमर तक की फिटेड जैकेट अच्छी लगेगी. इसके साथ बड़े ईयररिंग्स और थोड़ी एम्बेलिश्ड फुटवियर पहनें. आपका नॉर्मल सूट भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा.



लहंगे के साथ दुपट्टे की जगह पहनें जैकेट

अगर आप शादी के रिसेप्शन या कॉकटेल पार्टी में लहंगा पहनने वाली हैं, तो इस बार ट्रेडिशनल दुपट्टे की जगह वेलवेट जैकेट पहनकर अपने लुक को स्टाइल कर सकती हैं. फ्लोई लहंगे के साथ क्रॉप्ड या फिटेड वेलवेट जैकेट काफी स्टाइलिश लगेगी.

हालांकि, अगर आपके लहंगे पर पहले से हैवी कढ़ाई है, तो जैकेट को थोड़ा सिंपल रखें. इससे आपका पूरा आउटफिट जरूरत से ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा और लुक भी बैलेंस रहेगा.



जैकेट खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

वेलवेट जैकेट खरीदने से पहले यह जरूर सोचें कि आप इसे अपनी अलमारी में मौजूद किन-किन कपड़ों के साथ पहन सकती हैं. ऐसी जैकेट चुनें जो साड़ी, सूट और लहंगे तीनों के साथ अच्छी लगे.

बहुत ज्यादा हैवी जैकेट के बजाय अच्छी फिटिंग वाली जैकेट चुनें.

डार्क और रॉयल कलर्स वैलवेट ज्यादा बढ़िया लगते हैं.

अगर आउटफिट पर ज्यादा कढ़ाई है, तो जैकेट सिंपल रखें.

जैकेट की लंबाई अपने आउटफिट के हिसाब से चुनें.

इस तरह एक ही जैकेट को आप कई शादियों और पार्टियों में अलग-अलग अंदाज में पहन सकती हैं.

---- समाप्त ----