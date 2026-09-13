'नेगेटिव लोगों को निकाल फेंको', सुनीता आहूजा ने गणपति बप्पा के सामने रखी अपनी इच्छा, मांगी खुशियां

सोमवार यानी 14 सितंबर से पूरे भारत में लोग खुशी और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे. यह साल का वह समय है जब लोग पूरे दिल से गणपति बप्पा का अपने घरों में स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी इस शुभ अवसर को मनाते हैं. इस साल, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने घर पर भगवान गणेश का स्वागत करने का फैसला किया है.



त्योहार से पहले सुनीता आहूजा ने Zoom को एक खास इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि वह इस साल इस मौके को कैसे मनाने की योजना बना रही हैं. रियलिटी स्टार यह भी चाहती हैं कि बप्पा उनकी कुछ इच्छाएं पूरी करें.

और पढ़ें

गणेश चतुर्थी 2026 पर सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा ने कहा, 'इस साल, मैं खुद गणपति को लाने वाली हूं क्योंकि पिछले साल मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था और एक साल में भगवान गणपति के आशीर्वाद से मैंने दो TV शो किए - एक Netflix पर 'लॉक अप 2' और एक ZEE5 के लिए 'मां है ना'. दूसरी और सबसे जरूरी बात: मैंने अपने बेटे के साथ एक फिल्म की है. यह एकता कपूर का प्रोडक्शन है और साजिद खान इसके डायरेक्टर हैं.'

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, सुनीता ने गणेश चतुर्थी के जश्न के बारे में अपनी सबसे पसंदीदा बात बताई. रियलिटी स्टार ने माना कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग बप्पा के दर्शन के लिए उनके घर आते हैं. उन्हें लगता है कि भगवान गणेश का आसपास होना अच्छा होता है.

Advertisement

इसके बाद सुनीता आहूजा ने अपनी उन इच्छाओं के बारे में बताया जिन्हें वह चाहती हैं कि गणपति बप्पा इस साल पूरा करें. सुनीता ने उम्मीद जताई कि वह और उनके बच्चे - यशवर्धन आहूजा और टीना आहूजा - अच्छे लोगों के साथ काम करते रहें. उन्होंने आगे कहा, 'और अगले गणपति तक मुझे अपने खुद का घर लेना है, ये मैं बप्पा से मांगूंगी. मेरे बच्चों की सफलता और मेरी सफलता और खुशी चाहिए मुझे बस.'

सुनीता ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में कोई तनाव नहीं चाहतीं. 'जो मेरी जिंदगी में नेगेटिव लोग हैं बप्पा उनको निकाल के फेंक दें और मुझे और मेरे बच्चों को इतना आशीर्वाद दे के हम इतना काम करें, अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें. जितने नेगेटिव लोग हैं इस दुनिया से, हमारी जिंदगी से, मेरे और मेरे बच्चों के जिंदगी से, हट जाएंगे.'

सुनीता आहूजा का वर्क फ्रंट

इस बीच, काम के मोर्चे पर, सुनीता निर्देशक साजिद खान की फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत करेंगी. उनके बेटे यशवर्धन, नितांशी गोयल, जेमी लीवर और अन्य सह-कलाकार, यह फिल्म 7 जनवरी, 2027 को रिलीज के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----