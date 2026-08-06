Film Wrap: रामायण को मिली रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीन, 'बंटवारा 1947' को लेकर क्या बोलीं प्रीति जिंटा?

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें- रवि किशन के बयान ने नेटिजन्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है क्योंकि उन्होंने वायरल क्लिप पर रिएक्शन दिया है. कुनिका सदानंद ने हाल ही में वायरल हुए कांवड़ियों के हिंसक वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Advertisement

X