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Film Wrap: रामायण को मिली रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीन, 'बंटवारा 1947' को लेकर क्या बोलीं प्रीति जिंटा?

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें- रवि किशन के बयान ने नेटिजन्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है क्योंकि उन्होंने वायरल क्लिप पर रिएक्शन दिया है. कुनिका सदानंद ने हाल ही में वायरल हुए कांवड़ियों के हिंसक वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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रामायण को लेकर अपडेट (Photo: Screengrab)
रामायण को लेकर अपडेट (Photo: Screengrab)

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ  रामायण को लेकर काफी बज बना हुआ है. महाराष्ट्र के सीएम ने फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा बंटवारा 1947 को लेकर प्रीति जिंटा ने महिलाओं को लेकर बात की है.

50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'! CM बोले- ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म की तारीफ करते  हुए कहा कि अगर इसे ऑस्कर नहीं मिला तो उन्हें निराशा होगी. 

'बंटवारा 1947' में सिर्फ खाना पकाती दिखीं प्रीति जिंटा, सीन करने में घबराईं, डायरेक्टर का जवाब सुन हुईं दंग
प्रीति जिंटा ने बताया कि 'बंटवारा 1947' की शूटिंग के दौरान उन्हें 1947 की महिलाओं की असली जिंदगी के बारे में पता चला. उन्होंने कहा कि उस दौर में महिलाओं के पास करियर के विकल्प नहीं थे और आज भी उनके लिए परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता है. 

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सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. (Photo: PTI)
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ये कैसा मौन व्रत! मीम किंग रवि किशन का नया वीडियो वायरल
रवि किशन के बयान ने नेटिजन्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है क्योंकि उन्होंने वायरल क्लिप पर रिएक्शन दिया है.   बीते दिनों उनका मौन व्रत वाला वीडियो वायरल हुआ था, अब एक और वीडियो सामने आया है. 

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आवारापन 2 से होगी पाकिस्तानी सिंगर की वापसी? 19 साल बाद फिर गूंजेगा 'तेरा मेरा रिश्ता', मची हलचल
'आवारापन 2' के मेकर्स कथित तौर पर 'तेरा मेरा रिश्ता' के ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद से बातचीत कर रहे हैं. जानिए क्या यह गाना फिल्म में होगा या सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट क्या कहती है. 

कांवड़ियों के 'उत्पात' पर भड़कीं कुनिका सदानंद, पुलिस पर उठाए सवाल, बोलीं- शर्मनाक
कुनिका सदानंद ने हाल ही में वायरल हुए कांवड़ियों के हिंसक वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पुलिस और सरकार पर हिंदुत्व एजेंडा के कारण कांवड़ियों को नियंत्रित ना कर पाने का आरोप लगाया है. 

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