विसर्जन के लिए निकले ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक को लगाई आग

बिहार के सासाराम में विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा को ट्रैक्टर पर रखकर गांव के युवक बड़ी धूमधाम से विसर्जन करने निकले थे. लेकिन कुछ ही पल में उनकी खुशी मातम में बदल गई. रास्ते में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है.

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घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. मृतकों की पहचान आशीष शर्मा और अजीत चंद्रवंशी के तौर पर हुई है. दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाए गए हैं.

पूजा के बाद प्रतिमा लेकर निकले थे युवक

जानकारी के मुताबिक, रमडीहरा गांव में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी. पूजा के बाद गांव के युवक प्रतिमा को ट्रैक्टर पर रखकर विसर्जन के लिए सोन नदी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पर सवार कई युवक घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया.देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि ट्रक पर गिट्टी लदी हुई थी. हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा.स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर की पहचान कर ली गई है.

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हादसे में घायल युवकों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया. दो घायलों को सासाराम सदर अस्पताल लाया गया, जबकि दो युवकों को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है. अन्य घायलों को जमुहार मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है.

उधर, हादसे में जान गंवाने वाले आशीष शर्मा और अजीत चंद्रवंशी के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस उत्साह के साथ गांव के युवक खुशी-खुशी विश्वकर्मा प्रतिमा के विसर्जन के लिए निकले थे, वहां अब दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं.

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