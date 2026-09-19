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'वंदे मातरम' विवाद पर भड़के मनोज मुंतशिर, राहुल गांधी पर कसा तंज? बोले- हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं

मनोज मुंतशिर ने 'वंदे मातरम' को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बात खुलकर सामने रखी. उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' को पूरा ही गाना पड़ेगा, इसे टुकड़ों में नहीं गाया जा सकता.

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मनोज मुंतशिर ने वंदे मातरम को लेकर कही ये बात (Photo: Social Media)
मनोज मुंतशिर ने वंदे मातरम को लेकर कही ये बात (Photo: Social Media)

गीतकार और स्क्रीनराइटर मनोज मुंतशिर अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. वो हर एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं. उन्होंने शुक्रवार को 'वंदे मातरम' को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी.

मनोज मुंतशिर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को ऐसी चीजों से बचना चाहिए और राष्ट्रगीत को उसके पूरे रूप में गाना चाहिए. 

'वंदे मातरम' पूरा गाना पड़ेगा- मनोज मुंतशिर

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दरअसल, मनोज मुंतशिर अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करने उज्जैन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों संग बातचीत में 'वंदे मातरम' को गाने के तरीके और सार्वजनिक तौर पर इसके चुनिंदा हिस्सों के गाने पर आपत्ति जताई. कई लोग इसे सिर्फ दो छंदों तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' को पूरा गाना चाहिए. 

मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस नेता को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए. 'वंदे मातरम' पूरा गाना चाहिए. विपक्ष के नेता को ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए. 'वंदे मातरम' को पूरा ही गाना पड़ेगा. 

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मनोज ने राजनीतिक बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत किसी के बाप का नहीं है. देश की पहचान को इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाना चाहिए. 

उन्होंने 'वंदे मातरम' को केवल दो छंदों तक सीमित करने के विवाद पर कहा कि लोग बार-बार कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो किसे अपना बाप मानते हैं. सूर्यवंशियों का स्वाभिमान हमेशा हमारी रगों में रहा है. सनातन के समय से ही भगवा आसमान मौजूद है. हम शिवाजी और गुरु नानक को अपना पिता मानते हैं. भारत हमारे पूर्वजों का था और यह आज भी उन्हीं का है. 

पीएम मोदी की तारीफ में क्या बोले मनोज मुंतशिर

मनोज मुंतशिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात की. उन्होंने पीएम की वो खूबी बताई, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. उन्होंने पीएम की तारीफ में कहा कि उनकी जिंदगी के कई इंसीडेंट्स इंस्पायर करते हैं. लेकिन अगर मुझे किसी एक क्वालिटी को चुनना हो, तो मैं उनके सेवाभाव को चुनूंगा. वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं. मेरा मानना है कि अगर उनके पूरे जीवन को एक शब्द में समेटना हो, तो वो 'सेवा' होगा. 

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