Makke Ke Aate ka Paratha Recipe: गेहूं नहीं, इस बार मक्के के आटे से बनाएं क्रंची पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद
Makke Ke Aate ka Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में अगर आप रोज-रोज वही पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार मक्के का पराठा ट्राई कर सकते हैं. इसका स्वाद काफी लाजवाब लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. आज हम आपको घर पर मक्के का पराठा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Makke Ke Aate ka Paratha Recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप हर दिन एक जैसे चीला-पराठा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी खाना चाहते हैं तो मक्के के आटे से बना पराठा ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में काफी टेस्टी होता है और इसे बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. गरमा-गरम मक्के के पराठे को आप दही, अचार या चटनी के साथ गरमागरम सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि अगर बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं घर पर मक्के का पराठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप मक्के का आटा
2 कटी हुई हरी मिर्च
थोड़ा सा ताजा धनिया
1/2 छोटा चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
घी या तेल पराठे सेंकने के लिए