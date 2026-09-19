Makke Ke Aate ka Paratha Recipe: गेहूं नहीं, इस बार मक्के के आटे से बनाएं क्रंची पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद

Makke Ke Aate ka Paratha Recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप हर दिन एक जैसे चीला-पराठा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी खाना चाहते हैं तो मक्के के आटे से बना पराठा ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में काफी टेस्टी होता है और इसे बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. गरमा-गरम मक्के के पराठे को आप दही, अचार या चटनी के साथ गरमागरम सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि अगर बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं घर पर मक्के का पराठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप मक्के का आटा

2 कटी हुई हरी मिर्च

थोड़ा सा ताजा धनिया

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

घी या तेल पराठे सेंकने के लिए

मक्के के आटे से पराठा कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मक्के का आटा छान लें. अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद आटे में थोड़ा-थोड़ा करके हल्का गुनगुना पानी डालें और नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत ढीला. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. मक्के के आटे की लोई को हाथों की मदद से धीरे-धीरे गोल आकार दें. इसके बाद तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा घी या तेल लगाएं. अब पराठे को तवे पर डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. पराठे पर जरूरत के अनुसार थोड़ा घी या तेल लगाते रहें. जब दोनों तरफ से पराठा सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए तो इसे तवे से उतार लें. गरमागरम मक्के के पराठे को आप दही, अचार या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

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